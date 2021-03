Il Volo, tra i tenori c'è Piero Barone: gli amori finiti con la figlia di Allegri e la Iena Veronica Ruggeri | Video

03 marzo 2021 a

Il Volo è un trio di tenori, tra i più amati dal pubblico italiano, composto da Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone. Saranno tra gli ospiti del festival di Sanremo 2021, nella puntata di mercoledì 3 marzo, in onda su Rai1 per la conduzione di Amadeus e Fiorello. In dubbio la presenza di Ignazio Boschetto, per la morta del padre avvenuta proprio martedì 2. Per quanto riguarda invece Piero Barone, è nato a Naro in provincia di Agrigento il 24 giugno 1993. Figlio di Eleonora Ognibene e Gaetano Barone, è cresciuto insieme alla famiglia e ai suoi due fratelli Francesco e Mariagrazia. E’ suo nonno Pietro a consentirgli di realizzare il suo sogno, pagandogli lezioni di canto fin da quando era bambino.

Piero ha 16 anni quando partecipa al talent show per bambini Ti Lascio Una Canzone, dove conosce Gianluca e Ignazio, con i quali arriverà al successo con il trio Il Volo. Il primo nome della formazione è The Tryo, ma ben presto (su suggerimento di Tony Renis, il loro mentore) cambiano nome in Il Volo. Il resto è storia. I tre ragazzi conquistano rapidamente le platee internazionali, partecipando prima come ospiti a Sanremo e poi anche come concorrenti nel 2015 con il brano Grande amore. Riescono a vincere e si consacrano con un ottimo terzo posto anche all’Eurovision Song Contest. Relativamente alla vita privata di Barone, ha avuto una relazione molto seria con Valentina Allegri, figlia dell’ex allenatore della Juventus Massimiliano Allegri. I due si sono lasciati per via degli eccessivi impegni lavorativi di lui. Le riviste di gossip hanno rivelato la sua successiva relazione con l'inviata de Le Iene, Veronica Ruggeri, ma anche questa relazione è giunta al termine, con la ragazza che attualmente frequenta il suo collega di trasmissione Niccolò De Vitiis.

Avendo dedicato gran parte della sua giovane età alla musica, Piero ha trascurato lo studio ed è riuscito a diplomarsi soltanto a 25 anni. E' amante dello sport, Piero gioca a tennis e si diverte con le moto d’acqua. Si è diplomato nel 2018, a 25 anni, in amministrazione, finanza e marketing per mantenere una promessa fatta ai genitori. E' amico di Elisabetta Gregoraci.

