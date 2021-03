Sanremo 2021, scaletta della seconda serata: cantanti in gara in ordine di uscita e gli ospiti

03 marzo 2021 a

Dopo l'esordio fortunato di ieri, stasera mercoledì 3 marzo è in programma la seconda serata di Sanremo 2021, in onda in prima serata su Rai1. Veniamo alla scaletta. In apertura di Festival ci sarà l'esibizione delle restanti quattro Nuove Proposte e poi vedremo gli altri tredici Big in gara.

Accanto ad Amadeus e Fiorello, la donna della serata sarà Elodie, mentre Zlatan Ibrahimovic impegnato nella partita di Serie A con il Milan, sarà in collegamento con il Teatro Ariston. Tornerà anche Achille Lauro, ospite fisso del Festival, con un nuovo quadro da mostrare ai telespettatori.

Sanremo 2021, i cantanti della seconda serata in ordine di uscita

Come è accaduto già in apertura del Festival ieri sera, anche questa seconda puntata si aprirà con la gara tra le Nuove Proposte, saranno quindi altri quattro gli artisti ad esibirsi secondo quest'ordine:

Wrongonyou, Greta Zuccoli, Davide Shorty e Dellai

Ecco poi i Big che dovranno esibirsi portando sul palco dell'Ariston i loro brani inediti, questa è la scaletta

Orietta Berti – "Quando ti sei innamorato"

La Rappresentante di Lista – "Amare"

Lo Stato Sociale – "Combat Pop"

Bugo – "E invece sì"

Gaia – "Cuore amaro"

Willie Peyote – "Mai dire mai (La locura)"

Malika Ayane – "Ti piaci così"

Fulminacci – "Santa Marinella"

Extraliscio feat. Davide Toffolo – "Bianca luce nera"

Ermal Meta – "Un milione di cose da dirti"

Gio Evan – "Arnica"

Irama – "La genesi del tuo colore"

Random – "Torno a te"

Grandi ospiti. Ci sarà Laura Pausini che dopo la sua vittoria al Golden Globe canterà proprio il brano "Io sì", miglior canzone originale ai premi della stampa americani, ascoltato nel film "La vita davanti a sé". Confermata anche l'esibizione de "Il Volo" che insieme ad Andrea Morricone renderanno omaggio al compositore e maestro Ennio Morricone, scomparso lo scorso luglio. Quindi ecco Gigi D'Alessio, Gigliola Cinquetti, Fausto Leali. Ospite d'eccezione Alex Schwazer che racconterà la sua storia e anche Cristiana Girelli, capocannoniere dalla nazionale di calcio femminile. Una seconda serata di Festival davveros coppiettante.

