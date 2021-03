Laura Pausini, l'invito hot al pubblico alla fine dei suoi concerti: "Fate l'amore stanotte" | Video

03 marzo 2021 a

Laura Pausini è la cantante italiana più famosa all'estero e tra le più amate dal pubblico. La cantante sarà tra gli ospiti di Sanremo 2021, nella serata di mercoledì 3 marzo, in onda come sempre su Rai1 per la conduzione di Amadeus in collaborazione con Fiorello. Nata a Faenza il 16 maggio 1974 (Toro) e cresciuta a Solarolo, un piccolo paese di provincia della campagna romagnola, la svolta per la carriera arriva nel 1993, quando esordisce tra i Giovani al Festival di Sanremo, vincendo con la canzone La solitudine. Questo il video dell'esibizione.

Da lì in avanti la sua carriera è piena di successi. Fino alla vita privata, con la nascita di sua figlia Paola dalla storia d'amore con il chitarrista e produttore Paolo Carta. Pochi giorni fa, nel febbraio 2021, ha vinto il Golden Globe per la miglior canzone originale, Seen (Io sì), del film La vita davanti a sé, con Sophia Loren protagonista. Sui social ha festeggiato con un grande urlo pieno di gioia.

Il compagno di Laura Pausini è il musicista Paolo Carta, da cui l’8 febbraio 2013 ha avuto la figlia Paola. Carta ha avuto tre figli dall'ex moglie Rebecca Galli: Jader, Joseph e Jacopo (oltre alla piccola Paola). Ha conosciuto Laura nel 2005, a Parigi, dopo un concerto e da allora non si sono più separati. Le tematiche degli album di Laura Pausini sono cresciute insieme a lei: dalle tematiche adolescenziali dei primi dischi a quelle sociali di donna adulta, più vicine alla donna che è diventata. Alla fine dei suoi concerti saluta sempre il pubblico dicendo: "Fate l’amore stanotte". Il suo primo disco è stato l’omonimo e famosissimo Laura Pausini (del 1993), prima pietra miliare di grandissimo successo. Nel 1996 esce Le cose che vivi, dopo il quale parte per il suo primo tour mondiale. Sarà il primo di una lunga serie di tour in giro per il mondo, infatti la cantante è diventata una delle star più famose in America e i suoi dischi sono incisi in oltre 7 lingue.

