Oroscopo del Corriere di giovedì 4 marzo 2021: le previsioni segno per segno

03 marzo 2021 a

a

a

Oroscopo del Corriere di giovedì 4 marzo 2021: ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle per questa giornata.

ARIETE

Vi siete fatti coinvolgere sentimentalmente da una persona che non ha un vero interesse nei vostri confronti. Cercate di andare oltre.

TORO

Dovrete mostrarvi molto più decisi e sicuri di voi stessi per far sì che qualcuno non scombussoli nuovamente tutti i vostri piani.

GEMELLI

Se volete dare una svolta alla vostra vita sentimentale vi conviene allontanarvi piano piano da una persona che resterà solo amica...

CANCRO

Avete creato molta confusione attorno a voi, promettendo anche cose che sapete di non poter mantenere. Riordinate il tutto al più presto.

LEONE

Oggi vi si presenteranno delle opportunità. Cercate di non partire in quarta come al solito e calibrate con razionalità ogni scelta.

VERGINE

A volte avete bisogno di decidere tutto da soli. Cercate allora di ignorare le pressioni e le aspettative che vi impongono le altre persone.

BILANCIA

Gli alti e bassi sono normali. Non lasciatevi prendere dallo sconforto dei giorni più complessi. Arriverà anche il momento per il relax.

SCORPIONE

Essere sinceri con gli altri funziona solo se prima lo siete con voi stessi. Imparate ad accettare tutto e i rapporti con gli altri si appianeranno.

SAGITTARIO

Non pensate sempre troppo a voi stessi. Se vedete che qualche parente o amico tentenna, non abbiate paura ad andare in aiuto.

CAPRICORNO

I vostri sforzi stanno dando i loro frutti. Anche chi non puntava su di voi dovrà ricredersi. I risultati sono una prova del vostro valore.

ACQUARIO

L’ansia continua a es- sere una delle costanti del nuovo anno. Non vi eravate ripromessi di diminuirla? Allora abbiate più fiducia in voi!

PESCI

Non prendete tutto di petto. Non sempre fa bene. Analizzate un minimo la situazione e decidete come agire. A volte serve più dolcezza.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.