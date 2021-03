Lidia Schillaci, l'amore finito con l'ex fidanzato Luca Favilla: l'addio durante il lockdown

03 marzo 2021 a

Lidia Schillaci è una cantante famosa per aver partecipato a diversi programmi televisivi, molto apprezzata dal pubblico. L'inizio della sua carriera è avvenuto nel 2002 a Operazione Trionfo, poi ha preso parte come attrice nella serie Non smettere di sognare 2. La Schillaci è stata nel coro dello show di Milly Carlucci, Ballando con le stelle e una concorrente di Tale e Quale Show 2019, condotto da Carlo Conti, programma in cui si è posizionata terza. Nell’edizione 2020 del programma è tornata in gara per la fase finale del torneo dei campioni.

Lidia è nata a Palermo il 28 marzo 1984 ed è cresciuta nella piccola frazione Castellammare del Golfo. Da sempre appassionata di musica, ha frequentato il conservatorio della città di Trapani, dove per 5 anni ha studiato pianoforte. Dalla musica passa al canto e nel 1996 ha cominciato a prendere lezioni presso la scuola Brass Group di Palermo, dove ha studiato canto jazz con una delle insegnanti più famose a livello europeo, Maria Pia De Vito. Da giovanissima è impegnata in collaborazioni con diversi cantanti di successo, come Eros Ramazzotti, che ha affiancato nel 2006, sostituendo i duetti dell’artista con la cantante Anastacia.

Per quanto riguarda la sua vita privata, il padre di Lidia ha abbandonato la famiglia quando era ancora piccola ma è poi ritornato dopo diverso tempo, come la cantante stessa ha dichiarato: “E’ tornato a cercare me e i miei fratelli - ha spiegato -. All’inizio non è stato facile, ma oggi i rapporti sono sereni. E’ stato un dolore molto forte, ne parlo con fatica, ma grazie a tutto questo, forse, oggi sono forte". E' molto riservata sulla sua situazione sentimentale, come ammesso a Vieni da me, vecchio programma di Caterina Balivo. Il suo ex fidanzato è l'ex maestro di Ballando con le stelle, Luca Favilla. L'addio è avvenuto nel lockdown della scorsa primavera: "Stavamo insieme da pochi mesi, la lontananza ci ha messo alla prova, ci siamo guardati dentro e ci siamo resi conto che non eravamo fatti per stare insieme. Ora sono innamorata solo della musica”, ha spiegato la stessa Lidia. Curiosità, le sue cantanti preferite sono Whitney Houston, Aretha Franklin, Dionne Warwick, Ella Fitzgerald.

