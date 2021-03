Sanremo 2021, Irama verso il ritiro (è in quarantena) ma c'è lo stratagemma di Amadeus per tenerlo in gara

03 marzo 2021 a

Irama verso il ritiro forzato dal Festival di Sanremo 2021, ma uno stratagemma annunciato da Amadeus può tenerlo in gara dove la sua esibizione è in programma stasera, mercoledì 3 marzo.

La storia è questa: ieri mattina un collaboratore dello staff di Irama è stato trovato positivo a un test Covid rapido. Subito, come da protocollo, è stato fatto il test molecolare a tutto lo staff, incluso Irama. Il cantante è risultato negativo ma il suo collaboratore, insieme a un altro, si è confermato positivo. A questo punto, scatterebbe la quarantena di dieci giorni (due settimane se si trattasse di variante inglese) per tutti coloro che hanno avuto contatti ravvicinati nelle ultime 48 ore con i positivi,

Irama incluso che, secondo il regolamento, dovrebbe autoescludersi dalla gara. Se è vero, però, che necessità fa virtù, Amadeus ha avuto un’idea: "Non mi piaceva che un ragazzo venisse escluso a causa del Covid di un collaboratore. Anche perchè questo potrebbe accadere ad altri, magari a un cantante che venerdì è in testa alla classifica e sabato potrebbe essere costretto a ritirarsi. Perciò chiederò a tutti gli altri cantanti se sono d’accordo nel tenere in gara Irama, mandando il video della sua prova generale". .

Lo stratagemma "permetterebbe a lui e agli eventuali altri di non essere esclusi. Non cambierebbe nulla perchè non c’era pubblico nella prova generale e non c’è nella gara". Il vicedirettore di Raiuno Claudio Fasulo si è detto assolutamente d’accordo e fiducioso: "Al termine della conferenza stampa con lo staff organizzativo di Raiuno invieremo una comunicazione alle case discografiche per avere un semaforo verde a questa idea che permetterebbe di tutelare il lavoro delle case discografiche e di tutti. Voglio sbilanciarmi: contiamo sull’adesione di tutti".

Fiorello è pienamente d’accordo con Amadeus sul cambio di regolamento per permettere ad Irama e ad eventuali casi simili di non ritirarsi dal Festival di Sanremo. "Il mondo è cambiato, è cambiata la scuola, si fa la didattica a distanza, cambia tutto, le riunioni del presidente Consiglio si fanno a distanza, ma Sanremo non può cambiare? È un’ idea meravigliosa fare partecipare Irama con il video delle prove, spero che gli altri 25 Big accettino questa proposta", ha detto Fiorello.

