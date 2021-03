Oggi è un altro giorno, Sanremo 2021 in primo piano da Serena Bortone con i protagonisti dall'Ariston

03 marzo 2021 a

Torna l'appuntamento con Serena Bortone e i suoi ospiti a Oggi è un altro giorno, il talk show in onda su Rai1 dalle 14 dal lunedì al venerdì. Come sempre la conduttrice darà spazio in studio ai suoi cosiddetti affetti stabili, tra i quali ci saranno l'esperto del festival, Marino Bartoletti, Simone Annichiarico e la cantante Silvia Mezzanotte, ex Matia Bazar. Non mancherà pure Massimo Cannoletta, con la sua rubrica Massimo 5 minuti. Tema predominante in questa settimana e ovviamente pure nella puntata di mercoledì 3 marzo nel salotto di Serena Bortone, sarà ovviamente il festival di Sanremo, con collegamenti dal teatro Ariston con i protagonisti della 71esima edizione del festival. Molto probabile che interverranno alcuni dei cantanti che si esibiranno nella seconda serata della rassegna canora condotta da Amadeus e Fiorello.

Non passeranno inosservati gli ascolti della prima serata, più bassi rispetto al 2020. Secondo gli esperti ha pesato l'assenza di pubblico in platea e l'ormai lungo lockdown. Nonostante il coprifuoco legato alle restrizioni anti Covid, infatti, gli italiani davanti alla tv erano molti meno rispetto a un anno fa: 17.934.000 spettatori la platea complessiva (dalle 21.36 all’ 1.30), oltre 1 milione 300 mila persone in meno rispetto alla prima serata del festival 2020, quando, negli stessi orari, davanti al piccolo schermo c’erano 19 milioni 275 mila persone).

A far discutere sarà anche la performance di Achille Lauro, che si è esibito vestito di piume nel suo Solo noi, con lacrime di sangue dipinte sul volto. "Questa notte ho versato lacrime per i nostri peccati. Il mondo aveva qualcosa da dire. Sono solo il suo agnello sacrificale. Ogni notte leggo nel cielo che lo farà ancora", ha scritto in mattinata lo stesso Achille Lauro su Instagram. Per quanto riguarda i favoriti per la vittoria finale, tornano in testa Fedez e Francesca Michielin, insieme ovviamente ad Annalisa, leader dopo la serata di martedì 2, e Noemi.

