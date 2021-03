Uomini e Donne, atto finale per la coppia più attesa: è amore fuori dallo studio

03 marzo 2021 a

Nuova puntata di Uomini e Donne, oggi mercoledì 3 marzo 2021 su Canale 5. Alle ore 14.45, altre emozioni per gli appassionati del dating show condotto da Maria De Filippi. Emergono anticipazioni perché le puntate dell'appuntamento pomeridiano sono registrate, anche se non è semplice capire con esattezza quale verrà mandata in onda.

E' molto probabile che oggi vedremo un prosieguo tra Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri. Una coppia che continua a far parlare. Roberta e Riccardo hanno lasciato tutti col fiato sospeso. Il tira e molla tra i due protagonisti sta infatti accompagnando tantissime puntate di questa stagione: ma come finirà tra i due? E' la domanda che si fanno in molti. Secondo le anticipazioni il tira e molla, terminerà con un meraviglioso ed inaspettato lieto fine al centro dello studio del programma condotto da Maria De Filippi. Roberta e Riccardo infatti lasceranno lo studio nel modo più dolce possibile: con una vera e propria scelta. Con tanto di sedie rosse al centro dello studio e petali rossi. La coppia deciderà di darsi un’altra possibilità e proseguire la conoscenza reciproca fuori dallo studio. Con ogni probabilità, questa scelta - attesa da molti fan della coppia - andrà in onda proprio nella puntata di oggi del dating show.

Poi, come sempre, il programma pomeridiano della rete ammiraglia Mediaset, alternerà le vicende dei nuovi tronisti del Classico, Massimiliano, Giacomo e Samantha, che hanno da poco iniziato il loro percorso in trasmissione. L'unione dei "troni" nello stesso programma è infatti una delle novità, apprezzate, del format che continua a mietere successi in termini di pubblico e di curiosità. Per i dettagli non resta che attendere qualche ora. Ormai ci siamo, una storia con lieto fine è dietro l'angolo e le anticipazioni di solito non tradiscono. Vedremo comunque ciò che accadrà questa volta.

