Sanremo 2021, ascolti martedì 2 marzo: oltre 11 milioni. Ma 5 punti in meno di share rispetto al 2020

Un calo significativo rispetto allo scorso anno: insomma, Amadeus non supera se stesso. L’ascolto della prima parte della serata d’esordio di Sanremo 2021 non eguaglia il record dello scorso anno.

A seguire la prima parte del festival martedì 2 marzo sono stati 11.176.000 spettatori con il 46,4% di share. L’anno scorso la prima parte della serata inaugurale di Sanremo 2020 era stata vista da 12.480.000 spettatori con il 51,2% di share. Nella prima parte, rispetto allo scorso, il festival ha lasciato sul terreno circa 1 milione e 300 mila spettatori. Anche la seconda parte della serata inaugurale del festival, che martedì 2 marzo ha registrato 4.212.000 spettatori con il 47,8% di share, lo scorso anno ebbe un ascolto di 5.697.000 spettatori con il 56,2% di share. Per quanto riguarda la classifica al termine della prima serata, questa è quella provvisoria: Annalisa, Noemi e Fasma guidano appunto la graduatoria provvisoria dei 13 Big, ottenuta con il voto della giuria demoscopica. A seguire: Francesca Michielin e Fedez quarti, Francesco Renga quinto, Arisa sesta, i Maneskin settimi, Max Gazzè ottavo, Colapesce Dimartino noni, Coma Cosa decimi, Madame undicesima, Ghemon dodicesimo e Aiello tredicesimo. Durante la lettura della classifica ancora esilarante il duetto tra Fiorello e il pubblico (assente) dell’Ariston. Il popolare showman ha infatti ironizzato sull’assenza dei commenti del pubblico, che di solito, ad ogni edizione caratterizzano il momento con numerosi suoni di approvazione o disapprovazione. "Le poltrone non sono d’accordo", ha scherzato il mattatore. Sempre a causa dell'assenza di pubblico, Fiorello nel corso della puntata di martedì 2 marzo ha portato le telefonate in diretta. Ha chiesto in diretta agli amici di fare il suo numero e sono così arrivate telefonate a valanga. Da Claudio Santamaria a Gianni Morandi, fino a Mara Venier, Antonio Cabrini e Jovanotti, il quale ha confessato di vedere il festival con moglie, figlia, cani e gatti.

