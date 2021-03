Sanremo 2021, Annalisa in testa dopo la prima serata. Seconda Noemi, terzo Fasma

03 marzo 2021 a

Prima serata particolarmente intensa per la 71esima edizione del Festival di Sanremo. In un teatro Ariston senza pubblico a causa delle restrizioni per il contenimento della pandemia da Covid 19, i conduttori Amadeus e Fiorello hanno splendidamente presentato l'esordio della kermesse della canzone italiana 2021. Divertenti e a tratti scatenati, come sempre, hanno improvvisato e vinto gli inevitabili imbarazzi nel dar vita ad uno spettacolo del genere in un enorme teatro come l'Ariston privo di spettatori. Dopo i primi quattro componenti della categoria Nuove Proposte, a sfidarsi sono stati tredici dei ventisei big in gara. E' stata una serata che ha regalato molte emozioni e in cui non hanno sfigurato sul palco un divertente Zlatan Ibrahimovic e una disinvolta Matilda De Angelis, la più bella sorpresa di questa prima giornata di Festival.

Molto emozionanti anche le esibizioni degli ospiti: Diodato, Loredana Bertè, Achille Lauro, la banda della Polizia di Stato con i solisti Stefano Di Battista al sax e Olga Zakharova al violino. Belle le parole di Alessia Bonari, l'infermiera diventata famosa per il selfie con il volto segnato dalla maschera dopo lunghe ore di lavoro per curare malati Covid. Durante la serata non sono mancati momenti curiosi e divertenti, come le telefonate di Jovanotti e Gianni Morandi oppure il ballo improvvisato tra Fiorello e Amadeus. Al termine della serata, prima dei saluti, è stata letta la classifica parziale dei tredici artisti che si sono esibiti. Stasera, mercoledì 3 marzo, toccherà agli altri tredici in gara. Di seguito la graduatoria dopo il primo giorno del Festival.

1 - Annalisa con Dieci

2 - Noemi con Glicine

3 - Fasma con Parlami

4 - Francesca Michielin e Fedez con Chiamami per nome

5 - Francesco Renga con Quando trovo te

6 - Arisa con Potevi fare di più

7 - Maneskin con Zitti e buoni

8 - Max Gazzè con Il Farmacista

9 - Colapesce Dimartino con Musica Leggerissima

10 - Coma_Cose con Fiamme negli occhi

11 - Madame con Voce

12 - Ghemon con Momento Perfetto

13 - Aiello con Ora

