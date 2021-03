Sanremo 2021, Loredana Bertè con una corona di farfalle e Fedez si commuove

02 marzo 2021 a

Loredana Bertè fra le grandi protagoniste di Sanremo 2021. Una vera e propria ’queen’, si presenta sul palco dell'Ariston con i capelli blu e una corona di farfalle. Nella serata inaugurale della 71ma edizione del festival di Sanremo, l'artista calabrese ha offerto al pubblico un medley di alcuni dei suoi più grandi successi, da ’Mare d’Inverno' a ’Dedicato', da ’Non sono una signora' fino a ’Sei bellissima'. La Berté, che il 9 marzo sarà protagonista di ’A Grande Richiesta', una delle serate evento della Rai, ha poi presentato all’Ariston il suo nuovo singolo, ’Figlia dì’.

Una bella interpretazione per Loredana. La mancanza del pubblico al teatro Ariston di Sanremo si rivela un ’assist’ per battute e gag che Fiorello coglie al volo e sfrutta con genialità. Ed ecco che, dopo l’esibizione di Loredana Berté, si rivolge al pubblico annunciando una ’standing ovation’ per l’artista. Ma quella a cui Fiorello si riferisce è la standing ovation che il pubblico dell’Ariston tributò alla cantante nel ’94: Fiore fa infatti partire un video che mostra le immagini della platea in piedi ad applaudire la Berté 27 anni fa.

Torniamo alla gara. Fedez si è commosso e ha abbracciato Francesca Michielin alla fine del debutto in gara sul palco dell’Ariston. I due hanno eseguito il brano con un nastro distanziatore o forse di ’connessione' tra le due aste dei microfoni, poste a distanza ’di protocollo' di un metro e mezzo. Poi alla fine hanno rotto le righe per abbracciarsi, mentre gli occhi di Fedez si sono inumiditi di lacrime. I due raggiunti da Amadeus e poi anche da Fiorello che racconta dell’emozione di Fedez: "Stava per svenire dietro le quinte. Mi ha detto: ’ma chi me l’ha fatto fare. Io non esco. Potevo restare a casa'", ha detto lo showman mentre il rapper emozionato sorride.

