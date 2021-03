Ibrahimovic, esordio a Sanremo 2021: "E' il Festival di Zlatan. Ecco le mie regole"

02 marzo 2021 a

a

a

E' un autentico show l'esordio di Zlatan Ibrahimovic sul palco dell'Ariston al Festival di Sanremo 2021. L'attaccante del Milan si presenta elegantissimo, chiamato sul palco da Amadeus. Scende la scalinata, volto serio e sguardo orgoglioso. "Buonasera Italia è un onore essere qua". Poi si gira verso Amadeus: "Ma è anche un onore per te avermi qua". Il conduttore trattiene la risata, poi segue il copione e gli chiede come si sente sul palco: "Io normalmente mi sento sempre grande e potente - replica Ibra - ma qua mi sento piccolo". E punta ancora Amadeus: "Ma sempre più grande di te e più potente". I due danno vita ad un simpatico duetto. Il direttore artistico chiede al calciatore cosa farà a Sanremo e lui risponde senza troppi giri di parole: "Ho portato le regole del mio Festival. Il direttore non sei tu, sono io. E' il Festival di Zlatan. Eccole le regole".

Fiorello si presenta vestito con un abito di fiori: "Pesa 21 chili, l'ho trovato nel camerino di Achille Lauro"

Amadeus finge di essere risentito, poi ovviamente sta al gioco: ma quali sono le regole? E Ibrahimovic non si tira indietro: "Regola numero uno: il Festival deve essere di 22 cantanti, undici contro undici", ovviamente il riferimento è al calcio. E quando Amadeus spiega che a sfidarsi sono 26 artisti, Zlatan va al sodo: "Vendili. C'è il Liverpool che sta cercando almeno quattro difensori. Altrimenti li tengo io nel mio giardino". Poi la regola numero due: "Quanto è grande questo palco? Non va bene, è fatto per piccole persone come te".

Achille Lauro, amore e misteri. Chi è il cantante ospite all'Ariston: "Sarò sessualmente tutto, esagerazione"

E ovviamente ancora una volta il riferimento al calcio: "Serve un palco di 105 metri per 68 come San Siro, altrimenti il Festival è annullato. Siamo troppo stretti: via i violini. Ma le ragazze restano". Amadeus ride, chiede a Zlatan di presentare una canzone e lui replica secco: "No, vediamo come lo fai tu". Amadeus inizia a parlare e l'attaccante lo interrompe: "Devi essere più potente, più grande". E torna protagonista la musica.

Video su questo argomento Sanremo 2021, strade e bar vuoti: è il festival dell'era Covid-19 TMNews

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.