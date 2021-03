Stefano Di Battista, la figlia Flora con la moglie Nicky Nicolai: lui gestisce anche un ristorante | Video

02 marzo 2021 a

a

a

Il sassofonista jazz Stefano Di Battista è uno degli ospiti nella prima serata del festival di Sanremo 2021, in programma martedì 2 marzo su Rai1 e condotta da Amadeus e Fiorello. Di Battista si esibirà con Olga Karanova insieme alla Banda della polizia. Di Battista è appunto un sassofonista e un nome noto nella galassia del jazz, con una moglie altrettanto famosa: la cantante Nicky Nicolai. E' nato a Roma, sotto il segno dell’Acquario, nel giorno di San Valentino, il 14 febbraio 1969.

Cantanti e ospiti della prima serata del Festival. Mercoledì Laura Pausini

Viene da una famiglia di musicisti, come lui stesso ha spiegato nella biografia pubblicata sul suo sito web, e si è avvicinato allo studio del sassofono ancora bambino. Per quanto riguarda la vita privata, si intreccia in modo profondo con la sua passione per la musica. Basti pensare che, nel 2005, ha partecipato al Festival di Sanremo insieme alla consorte, Nicky Nicolai appunto, classificandosi al quarto posto con il brano Che mistero è l’amore (vincitore nella categoria Gruppi). Il video dell'esibizione nel festival allora condotto da Paolo Bonolis e Antonella Clerici.

Di Battista è sposato dal 2003 con Nicky Nicolai. Si sarebbero conosciuti tramite un'amica in comune e dal loro amore è nata una figlia: Flora. La carriera artistica di Nicky Nicolai è iniziata nel 1988, con il gruppo femminile delle Compilations, lanciato a Domenica In. Nel 2004, ha debuttato come solista con l’album Tutto passa. A Sanremo è arrivata appunto nel 2005, con la formazione di Stefano Di Battista Jazz Quartet. Nel 2006 ha preso parte con lo stesso gruppo al programma Il senso della vita, condotto da Paolo Bonolis. Stefano Di Battista gestisce un ristorante, secondo quanto riportato da Repubblica: si tratta del locale “Da Peppe a Tor Cervara”, si trova a Roma e gli ha permesso di unire le sue due più grandi passioni: musica e cucina.

Stefano Di Battista, la moglie è la cantante Nicky Nicolai: dal loro amore è nata la figlia Flora

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.