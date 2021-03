DiMartedì, Capua e Cottarelli fra gli ospiti di Giovanni Floris

02 marzo 2021 a

Torna stasera 2 marzo 2021 come ogni martedì, in prima serata su La7, il programma condotto da Giovanni Floris. DiMartedì. Alcuni degli ospiti di Floris, sono stati appena annunciati sui canali social del programma a poche ore dalla messa in onda. Si tratta di Valerio Lundini, Beatrice Lorenzin, Pd, Carlo Calenda, Azione, Carlo Cottarelli, direttore osservatorio conti pubblici italiani, Tomaso Montanari, critico d’arte, Ilaria Capua, virologa, Barbara Gallavotti, biologa e autrice Superquark.

DiMartedì dibatterà i temi di attualità della settimana a partire dall'emergenza Coronavirus e segnatamente della campagna dei vaccini.

A diMartedì il focus sulle varianti del Covid e gli obiettivi del governo

Quanto alla deputata del Pd Beatrice Lorenzin, ieri ha commentato a 9colonne tutti i temi principali in materia di sanità, dalla campagna vaccinale alle misure restrittive contro la pandemia.

"Secondo me il ministero della Salute deve utilizzare questo momento per rafforzarsi nuovamente: benissimo la Protezione civile e le attività logistiche e di coordinamento ma il ministero deve fare il ministero, quindi deve coordinare le politiche del pharma e le politiche sanitarie italiane e avere in sé le personalità, la struttura e l’expertise per poter gestire ora questa fase dell’epidemia ma poi anche tutto il prossimo anno, le varianti, la riforma della prevenzione del territorio che è necessaria anche come accompagnamento al Pnrr. Noi vorremmo un ministero ancora più forte e non sempre più fragile rispetto alle Regioni o ad altre strutture".

Il programma Draghi e il punto sulla campagna vaccinale: diMartedì

"Sul piano vaccinale - ha poi detto l'ex ministro della Salute - è bene portare ad uniformità delle azioni che già le Regioni stanno compiendo. Faccio un esempio: la Regione Lazio è molto avanti sul piano vaccini, ha organizzato grandi hub nelle fiere, in aeroporto, utilizzando anche la stazione Termini, con l’aiuto della Croce Rossa e della Protezione civile ma ci sono territori che invece questo non l’hanno fatto, quindi bisogna avere un coordinamento, una cabina di regia che permetta di avere una uniformità di marcia regione per regione".

La crisi di governo e l'emergenza Covid stasera a diMartedì

