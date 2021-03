Willie Peyote, dal lavoro al call center al palco dell'Ariston: canta Mai dire mai

03 marzo 2021 a

"È un anno che non lavoro, come anche i miei collaboratori, ed è ingiusto. Sul palco di Sanremo non potevo far finta che sia successo tutto questo". Lo ha detto Willie Peyote, pseudonimo di Guglielmo Bruno, alla presentazione del brano "Mai dire mai (la locura)" con cui è in gara per la prima volta fra i campioni al festival di Sanremo 2021.

"Non ho mai bussato alla porta del Sanremo. Mi hanno chiesto qualche volta se volessi partecipare e quest’anno ho accettato perché è l’unico palco che suona ormai in Italia". Con cinque album all’attivo, Willie Peyote negli anni ha ottenuto sempre più consensi da parte di pubblico e critica per la sua capacità di fondere l’energia e la padronanza tecnica della musica rap con testi che guardano alla canzone d’autore per come affrontano le tematiche sociali e attuali, il tutto con un’ironia tagliente e divertente. All'Ariston porta un testo con cui affronta il periodo che stiamo vivendo con ironia tagliente e senza sconti: "Questa è l’Italia del futuro/un Paese di musichette mentre fuori c’è la morte", canta.

Rapper e cantautore, nato nel 1985 a Torino, il suo brano più noto è "Ottima scusa", che attualmente ha quasi 12 milioni e 200mila ascolti. Peyote ha sempre cercato di fondere l’energia e la padronanza tecnica della musica rap con testi che affrontano le tematiche sociali e attuali, come la tradizione della canzone d’autore insegna. Lo ha fatto anche con una buona dose di ironia, cosa che negli anni gli ha fatto raccogliere sempre più consensi (da parte del pubblico ma anche della critica). La sua vita è cambiata per sempre nel novembre del 2014, quando dopo aver partecipato e vinto un concorso per songwriter, Genova x Voi. Tornato a Torino a metà mese si licenziò dal call center in cui lavorava.

