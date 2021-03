Folcast, sul palco dell'Ariston con Scopriti: l'amore per Roma e la fidanzata Lorenza | Video

02 marzo 2021 a

Folcast è un cantante tra le quattro delle otto Nuove proposte selezionate ad AmaSanremo che saliranno sul palco del teatro Ariston nella serata di martedì 2 marzo, in occasione del 71esimo Festival di Sanremo, condotto anche quest'anno da Amadeus in collaborazione con Fiorello e che andrà in onda su Rai1. L’artista presenterà al pubblico il brano Scopriti, il racconto di una condizione comune e a volte disarmante. Il testo della canzone è stato scritto da Folcast. Tommaso Colliva, invece, l’ha prodotta. Questo il video della canzone.

Folcast, all'anagrafe Daniele Folcarelli, è nato nel 1992. L’artista è cresciuto tra due zone di Roma, ovvero Tor de Cenci e Spinaceto. Ha iniziato il suo percorso musicale ad 11 anni: sin da piccolo cominciò a studiare chitarra. Fondò il suo progetto artistico creando una miscela tra vari generi, vale a dire funk, R&B, soul, blues, pop e rock. Dal 2017 hai iniziato a farsi conoscere nella scena romana. In una intervista a Roma Today, Folcast ha parlato della sua città: "Roma è molto legata alla mia musica, io sono molto attaccato alle mie origini, ma allo stesso tempo mi ritengo cittadino del mondo, mi piace viaggiare e portare la mia romanità in giro", ha spiegato. Folcast è fidanzato con Lorenza.

Ha iniziato il suo percorso musicale ad 11 anni: sin da piccolo cominciò a studiare chitarra. Nel 2019 è uscito il suo singolo Cafu, canzone che ha avuto un enorme successo tra i giovani. Nell’estate 2020 è stato opening act del live di Daniele Silvestri. Per lui dunque - non più giovanissimo come altri concorrenti in gara selezionati ad AmaSanremo - l'occasione della vita si presenta a Sanremo 2021. Appuntamento quindi martedì 2 marzo con la serata inaugurale della 71esima edizione. Tra i brani più interessanti di Folcast anche Narcolessia.

