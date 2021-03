Orietta Berti, il marito ha perso un occhio a causa del Covid. Oggi all'Ariston per la dodicesima volta

03 marzo 2021 a

Orietta Berti, 77 anni e 29 dopo l’ultima partecipazione sul palco dell'Ariston, è pronta a sbarcare per la dodicesima volta in Riviera. La veterana al Festival di Sanremo 2021 porta il brano "Quando ti sei innamorato" (in gara da mercoledì 3 marzo), mentre nella serata delle cover e dei duetti "Io che amo solo te" di Endrigo con Le Deva.

Non è stato un avvicinamento semplice per Orietta. Il Coronavirus è stato uno sciagura perché oltre ad aver colpito la cantante, ha contagiato pure il martito, Osvaldo Paterlini (78 anni). Con gravi conseguenze soprattutto per lui. "Mi dispiace per Osvaldo, soprattutto perché con il Covid lui ha perso 16 chili e ha perso anche un occhio, gli ha tolto l’udito, che ora sta riacquistando, ma la vista non l’ha più recuperata anche se mette un collirio ogni mezz’ora". Il marito, nonché suo ex agente, aveva patologie pregresse: "La sua vista, per carità, era già precaria prima del Covid e uno specialista ci ha spiegato che questo virus va a colpire le parti più deboli che hai. Meno male comunque che ce l’abbiamo fatta a sconfiggerlo, ormai abbiamo una certa età” aveva dichiarato qualche giorno fa.

Poi un episodio dell'ultimo momento quando proprio a Sanremo è stata inseguita da tre macchine della polizia: "Mi hanno anche fermato". A tal proposito ha spiegato di essere stata inseguita proprio mentre andava a ritirare gli abiti che indosserà sul palco dell’Ariston. Erano da qualche minuto passate le ore 22, orario del coprifuoco in Liguria, e i poliziotti non l’avrebbero riconosciuta a causa della mascherina. Così hanno deciso di seguirla per capire se la dicharazione rilasciata corrispondesse a verità. Nel corso della sua carriera Orietta ha venduto oltre 15 milioni di dischi, ottenendo quattro dischi d'oro, un disco di platino e due d'argento. A Sanremo non è mai andata oltre il terzo posto.

