Alessia Bonari, chi è l'infermiera di Grosseto laureata a Siena simbolo della lotta al Covid

02 marzo 2021 a

a

a

L'infermiera toscana di Grosseto, laureata a Siena e divenuta un simbolo della lotta al Covid, sale stasera sul palco di Sanremo 2021. La prima giornata del festival condotto da Amadeus, la vedrà oggi martedì 2 marzo come ospite. Lei è Alessia Bonari: il suo selfie sul proprio profilo Instagram, l'ha fatta diventare un simbolo della guerra al Coronavirus; la ragazza si è mostrata in foto con i segni della mascherina sul volto. Uno scatto che ha fatto il giro d'Italia ed è rimasto nelle menti degli italiani. Lo è ancora di più oggi, ancora in piena pandemia ma con la speranza dei vaccini.

Sanremo 2021, Pellegrini, Tomba e Schwazer ospiti del festival e c'è anche Tecla Insolia

Vediamo chi è Alessia Bonari. Ha 24 anni, infermiera di Grosseto laureata a Siena, lavora a Milano. Alessia Bonari stasera affronterà con il conduttore Amadeus, il tema della lotta all'emergenza partendo dalla sua esperienza professionale ed umana.

La sua foto è una testimonianza, è stata scattata al lavoro in un reparto covid a Milano dove un anno fa si trovò insieme a migliaia di altri colleghi in tutta Italia in prima linea contro il coronavirus. Il suo post che mostrava i segni di un lavoro massacrante alla fine di un turno, diventò in brevissimo virale e fu una prima dura presa di coscienza della gente comune con il tema della battaglia al Coronavirus.

Alessia ha partecipato alla Mostra del Cinema di Venezia. Della sua vita si sa che ha frequentato la facoltà di infermieristica dell’università degli Studi di Siena dal 2015 al 2018, anno in cui si è laureata.

L'appello dell'infermiera. Mostra le ferite delle mascherine: "Ho paura"

Successivamente ha iniziato a lavorare in una Rsa di Siena ed è poi approdata poi all’ospedale di Grosseto. Il suo nome è balzato su tutti i quotidiani dopo la foto scattata in un ospedale di Milano, luogo in cui attualmente svolge la professione di infermiera. Molto attiva su Instagram, Alessia ama la Maremma, sua terra di origine, e si mostra anche in diversi scatti social a Milano.

Da quel 9 marzo 2020 nel quale ha postato la foto con i segni della mascherina, Alessia Bonari ha potuto prendere parte a diverse esperienze al di fuori dell’ambito medico.

Nel settembre 2020 ha infatti sfilato sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia in un bellissimo abito lungo firmato Momoni. In quest’occasione ha ricevuto il premio come Personaggio dell’anno organizzato da Tiziana Rocca. Nel dicembre 2020, Alessia Bonari ha ricevuto il premio Innovation leader award dall’Angi (associazione nazionale giovani innovatori) alla Camera dei Deputati come testimonianza di giovane leader. E stasera è attesa davanti a milioni di spettatori sul piccolo schermo per Sanremo 2021. Uno dei personaggi più attesi.

Sanremo 2021, prima serata: la scaletta. Cantanti e ospiti di questa sera

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.