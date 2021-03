Noemi, la dieta e l'allenamento Tabata per un nuovo corpo. Il rinnovamento è nella canzone Glicine

02 marzo 2021 a

Noemi si esibisce nella prima serata invece che nella seconda, al posto di Irama: positivo un membro del suo staff e cambio di programma. "Come descriverei la nuova Noemi? Appassionata, consapevole e... rossa, quello non cambierà". È una Noemi con una nuova, potente energia quella che si appresta a calcare il palco dell’Ariston portando in gara al Festival di Sanremo 2021 il brano "Glicine", scritto dalla giovane e talentuosa Ginevra Lubrano, Francesco Fugazza, Tattroli e Dario Faini.

Un momento di rinnovamento profondo, quello della cantante romana, all'anagrafe Veronica Scopelliti, che lei racconta così: "Sono partita da me, dalla mia testa e dalla voglia di fare chiarezza e di mettermi a fuoco come artista e come persona. Mi sembrava di aver perso la messa a fuoco su di me, sul mio corpo, e sono ripartita dal mio equilibrio mentale, cercando di capire cosa volevo cambiare". A iniziare dal corpo. Completamente stravolto dopo la quarantena. Ha perso molti chili e la sua nuova immagine sui social ha fatto discutere. La cantante ha seguito una dieta flessibile, affiancando l’allenamento Tabata al maggiore equilibrio alimentare. Non solo chili persi ma anche un fisico più asciutto. Una volta riuscita a fare "questa pulizia su di me, ho recuperato la passione anche sulla mia musica, mi sono messa al lavoro per far sì che quello che avevo in mente diventasse realtà. Il mio corpo l’ho fatto tornare com’era, atletico e sano, e anche musicalmente ho cercato di uscire fuori dal mio guscio, sono entrata in contatto con l’underground, che io ascoltavo molto, ed è stato un modo molto bello per far entrare in contatto il pop e l’underground. Glicine si inserisce proprio nel solco di una nuova sonorità, anche vocale. "È un brano potente. Profondo, e nello stesso tempo contemporaneo".

Esplosa nel 2009 grazie a X Factor nonostante la mancata vittoria, questo è il sesto Festival di Sanremo (terzo posto nel 2012 con "Sono solo parole"). Scelta dalla Walt Disney nel 20212 per comporre la colonna sonora italiana del film d'animazione Ribelle - The Brave, Noemi è sposata dal 2018 con il musicista Gabriele Greco, con il quale era legata già dal 2008.

