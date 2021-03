Uomini e donne, Roberta Di Padua e la follia d'amore: tatuaggio per Riccardo. E la sfilata si fa sexy | Video

02 marzo 2021 a

a

a

Puntata dedicata alle sfilate quella di Uomini e donne di martedì 2 marzo. Nel people show di Canale5 condotto da Maria De Filippi il tema era Follie d'amore. E chi dunque meglio di Roberta Di Padua poteva dare inizio alla trasmissione. Il lungo tira e molla con Riccardo Guarnieri sembra essere arrivato al termine, con la coppia protagonista del trono Over che pare intenzionata finalmente a lasciare lo studio e la trasmissione per vivere la loro storia d'amore insieme.

La sfilata di Roberta

La sfilata ha rispettato in pieno il tema: vestito chiaro e lungo con scollatura in evidenza, Roberta d'un tratto si sfila le spalline con fare sexy, per far vedere un tatuaggio sulla schiena che sembra essere la riproposizione dello stesso Guarnieri. II parterre dei cavalieri è in visibilio e fioccano così i 9 e i 10. Intanto lei ha postato una foto su Instagram, serenissima in spiaggia: "Un momento per me", è scritto nella didascalia. Finalmente un po' di serenità dopo mesi turbolenti di corteggiamento con Guarnieri.

Sfilano poi mano a mano le altre dame del programma. Tra queste anche la nuova tronista, la curvy Samantha Curcio, con la frase: "Non posso portarti la luna ma posso portarti sulla luna", è scritto nella pagina twitter della trasmissione. Samantha pare essere un personaggio di sicuro successo, tra il pubblico e sui social.

Uomini e Donne, Riccardo e Roberta: petali rosa, lacrime e bacio in studio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.