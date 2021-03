Diodato, anno magico: il gossip su Greta Zuccoli. C'è del tenero

02 marzo 2021 a

L'edizione 2020 del Festival di Sanremo è stata una vera e propria rivoluzione per la carriera di Diodato. Vincere la kermesse dell'anno scorso con Fai rumore, un brano che è piaciuto alla stragrande maggioranza degli appassionati di musica, lo ha lanciato definitivamente tra gli artisti più amati e apprezzati. Basta un dato su tutti, il video ufficiale ha ottenuto oltre 55 milioni di visualizzazioni. E stasera, 2 marzo 2021, nel giorno d'esordio del Festival, lo riproporrà sul palco.

Sarà proprio lui ad aprire la prima serata di Sanremo 2021, edizione che si annuncia molto particolare a causa delle restrizioni dovute al Covid 19. Antonio Diodato, questo il suo nome completo, il 30 agosto compirà quarant'anni, ma il 2020 non è stato caratterizzato soltanto dal trionfo sul palco dell'Ariston. Nella seconda parte dell'anno ha proposto il singolo Fino a farci scomparire che è andato altrettanto bene. Stando ai rumors, inoltre, il 2020 gli avrebbe regalato più di una simpatia con una nuova donna. La storia con Claudia Lagona, da tutti conosciuta con il suo nome d'arte, Levante, era finita già prima dello scorso Sanremo.

Diodato in più di una intervista ha ammesso che in fondo Fai ruomore era dedicata anche a lei che tra l'altro ora è fidanzata con l'avvocato Pietro Palumbo. Ma pare che anche l'attenzione di Diodato sia stata catturata da un'altra donna, ancora una volta una cantante. E' la 21enne Greta Zuccoli, napoletana, che all'Ariston proporrà Ogni cosa di te. La sua voce è piaciuta molto a Diodato già la prima volta che l'ha ascoltata e in più di un'occasione hanno duettato, lei è diventata anche la sua vocalist. Secondo i rumors tra Diodato e Greta Zuccoli non ci sarebbe soltanto una collaborazione dal punto di vista professionale, ma anche del tenero. Sarà vero? Oppure il rapporto è veramente soltanto artistico?

Intanto proprio oggi, martedì 2 marzo, a poche ore dall'inizio di Sanremo, Diodato ha pubblicato una foto che riassume l'anno magico: al letto con tutti i riconoscimenti e un messaggio molto chiaro.

