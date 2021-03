Le Iene, appuntamento con Un anno di Covid e lo speciale di Gaetano Pecoraro | Video

02 marzo 2021 a

Appuntamento speciale con Le Iene, il programma di Italia1 in onda nella prima serata di martedì 2 marzo dalle 21,20. Uno speciale dedicato a un anno dall'inizio della pandemia da Covid.

Covid, il giudice snobba le restrizioni: beccato al ristorante da Le Iene. L'inviato: "Perdo ogni speranza" | Video

Le Iene si chiedono: come ha cambiato la nostra vita Il coronavirus? Il primo lockdown, i divieti, gli abbracci vietati, le ondate, la voglia di una nuova normalità. Con Gaetano Pecoraro Le Iene ripercorrono appunto un anno di Covid. E si chiedono: come era messa la sanità italiana, tra eccellenze e ospedali da incubo, di fronte all'emergenza? Appuntamento dunque con lo speciale martedì 2 marzo dalle 21.20 su Italia1. Si tratta di una delle (poche) alternative al monologo del festival di Sanremo 2021 che si terrà in questa settimana.

Le Iene un anno di Covid

