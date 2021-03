Oroscopo del Corriere di mercoledì 3 marzo: le previsioni segno per segno

02 marzo 2021 a

Che giornata sarà questa di mercoledì 3 marzo 2021? Lo chiediamo alle stelle con l'oroscopo del Corriere segno per segno. Qui di seguito le previsioni.

ARIETE

La vostra vivacità oggi potrebbe risultare addirittura un po’ sopra le righe! Prima di urtare i nervi di qualcuno, sfogatevi con l’attività fisica.

TORO

Soddisfazioni a non finire per questa giornata: in amore non dovete fuggire, ma sarà il partner a venire da voi per chiedere scusa.

GEMELLI

Prendetevi un momen­to per riprendervi. La stanchezza delle scorse giornate vi ha fiaccato corpo e anima. Cercate anche di svagarvi!

CANCRO

I single si sentiranno in pace con loro stessi, mentre chi è in coppia si troverà ad affrontare alcune spiacevoli incomprensioni.

LEONE

Sarà una giornata davvero impegnativa, pertanto fareste bene a trovare qualcosa di rilassante da fare in serata, come vedere un bel film.

VERGINE

La gelosia che vi fa ribollireil sangue è il simbolo di quanto tenete a una persona. Non lasciate che l’orgoglio inibisca un possibile amore.

BILANCIA

Avete ricevuto un torto e ora siete a un bivio: portare rancore o perdonare. Dentro di voi sapete già quale strada prendere.

SCORPIONE

Riuscite ad adattarei diversi tratti della vostra personalità alla giusta situazione. L’importante però è mantenere una coerenza di fondo.

SAGITTARIO

Non si può scegliere di chi innamorarsi, però dovreste stare più attenti prima di mettervi in situazioni complicate e senza via d’uscita.

CAPRICORNO

Avete ricevuto da poco una delusione cocente. Servirà tutta la vostra resilienza per restare in piedi e ripartire più forti di prima.

ACQUARIO

A volte è bello cullarsi nei ricordi. Ricordatevi che esistono un presente da vivere e un futuro da costruire. Rimanete coi piedi per terra.

PESCI

Non è questo il momento per prendere decisioni azzardate. Abbiate pazienza e aspettate tempi migliori. Se non vi demoralizzate, arriveranno.

