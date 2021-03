La Rappresentante di Lista canta Amare, poi il super duetto con Donatella Rettore

03 marzo 2021 a

La Rappresentante di Lista sbarca al Festival di Sanremo 2021, il gruppo musicale formato nel 2011 da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina si trova alla prima esibizione in assoluto sul palco dell'Ariston ed esordiranno nella serata di mercoledì 3 marzo.

Portano "Amare", una canzone emozionante, una canzone appassionata che parla di rinascita. "Ha avuto una gestazione molto lunga e ha trovato la sua forma espressiva ultima insieme a Dardust, con la sua produzione” raccontano. E ancora: “Dopo Sanremo il futuro è nel disco 'My mamma', poi ci avventuriamo se possibile in un tour. Ma dobbiamo navigare un po’ a vista” spiegano considerando anche il momento della musica e la presenza del Covid. Nella serata, attesissima, delle cover e dei duetti, il gruppo La Rappresentante di Lista duetterà con Donatella Rettore sulle note di "Splendido Splendente"

Noto anche come LRDL, La Rappresentante di Lista si descrive come un gruppo queer, sinonimo di eccentrico, sui generis, strambo. Questa non-definizione ammette la possibilità di cambiare, di trasformarsi continuamente anche se LRDL lo fa sempre all'interno della musica italiana. La formazione completa vede Veronica Lucchesi (voce), Dario Mangiaracina (chitarra, basso, synth, sassofono, fisarmonica, voce), Enrico Lupi (tastiera, synth, tromba), Marta Cannuscio (batteria elettronica, cori), Erika Lucchesi (chitarra, sassofono, percussioni, cori) e Roberto Calabrese (batteria). Il 6 febbraio 2020 LRDL ha partecipato alla terza serata del Festival di Sanremo a fianco di Dardust e del cantante in gara Rancore per l'interpretazione del brano Luce (tramonti a nord est) di Elisa. La performance arriva ottava nella classifica della serata. Tra le altre esperienze anche il brano "Questo corpo" che ha fatto parte della colonna sonora della serie The New Pope di Paolo Sorrentino. L'1 maggio 2019 LRDL si è esibito al Concerto del Primo Maggio a Roma.

