Amici 2021, il serale si avvicina: caccia all'erede di Gaia. Enula, un bacio che fa discutere | Video

Si avvicina sempre di più l'appuntamento con il serale di Amici 2021, il talent show condotto da Maria De Filippi. Intanto stanno facendo comunque discutere i vari daytime dalla scuola, in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16,10 e su Italia1 alle 19. Tutto questo oltre ovviamente allo speciale del sabato su Canale5 dalle 14. Gli allievi hanno come obiettivo quello di raccogliere l'eredità di Gaia Gozzi, vincitrice nel 2020 e che da martedì 2 marzo sarà tra i concorrenti in gara a Sanremo.

Intanto il bacio tra Enula e Alessandro durante l'esibizione del ballerino ha fatto discutere i social, soprattutto tra gli appassionati della trasmissione. I due si erano già baciati nella casa che condividono con i compagni, ma il gesto in studio (con Alessandro che si è avvicinato allo sgabello in cui sedeva Enula e l'ha baciata) ha creato un po' di scompiglio, vista anche l'esternazione di Lorella Cuccarini.

Amici 2021, Alessandro bacia Enula: gelo in studio. Anche Maria De Filippi in difficoltà

Quello che ha stupito tutti è stato l'atteggiamento di Maria De Filippi, che ha cercato subito di sviare, evitando l'argomento, forse in accordo con la stessa Enula. Enula che tra l'altro viaggia spedita verso il serale. La cantante infatti è stata proclamata prima nella classifica redatta dal direttore artistico di Radio Deejay, Linus, a pari merito con Ibla. Ma la storia con Alessandro può cambiare gli equilibri: l'ultima esibizione di Enula, proprio dopo il bacio in studio con il ballerino, non è stata entusiasmante come le altre volte.

Amici 2021, Linus stila la sua classifica dei cantanti: Enula e Ibla prime a pari merito

