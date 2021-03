Random, già a 5 anni la passione per la batteria: i genitori sono pastori evangelici

02 marzo 2021 a

Random è un giovanissimo rapper tra i più promettenti nel panorama della musica italiana. Random, il cui vero nome è Emanuele Caso, è nato in provincia di Napoli nel 2001. Cresciuto a Riccione con la famiglia ha mostrato fin da piccolo la sua passione verso la musica grazie al padre, che lo ha spinto a imparare a suonare la batteria dall’età di 5 anni.

Crescendo si appassiona al rap e inizia con gli amici a sfidarsi in gare di freestyle, scoprendo così di avere un talento per le rime. Nel 2019 pubblica Rossetto, singolo che lo porterà a partecipare all’edizione vip di Amici su Canale5, Amici Speciali, dove presenterà un altro singolo di successo (Sono un bravo ragazzo, un po’ fuori di testa). Fin dagli esordi Random non si è mai separato dal suo produttore Zenit, che lo ha accompagnato e sostenuto già dai primi step della carriera. Per quanto riguarda la vita privata, Emanuele è figlio di due pastori evangelici e riserva alla fede un posto in prima linea. Ora la sfida di Sanremo 2021.

