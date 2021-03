Lo Stato sociale, il leader Lodo Guenzi e l'amore: "Mai con una donna che rinuncia a qualcosa per me"

02 marzo 2021 a

a

a

Lodo Guenzi, all'anagrafe Lodovico Guenzi, è il frontman del gruppo Lo Stato Sociale. Band venuta fuori al grande pubblico in occasione di Sanremo 2018, quando con il brano Una vita in vacanza si è piazzata al secondo posto. Per quanto riguarda Lodo Guenzi, è nato a Bologna il 1 luglio 1986 (Cancro) e ha rivelato di essere l’anima romantica del gruppo. Polistrumentista, nella band si occupa di voce, chitarra, piano e sintetizzatore.

L’elettropop de Lo Stato Sociale a Sanremo 2018 ha dato anche al gruppo di Guenzi una certa popolarità, anche per via della performance dell’83enne ballerina Paddy Jones. Lodovico nel 2018 è stato giudice ufficiale a X Factor, in sostituzione di Asia Argento. Relativamente all'amore, ecco la posizione di Lodo Guenzi: "Per quanto ogni gesto d’amore meriti ammirazione - ha scritto in passato -, mi sento di dire una cosa molto semplice: io vorrei accanto una donna che non rinunci mai a un lavoro, un’opportunità, un viaggio o altro per me. Mai".

Cantanti e ospiti della prima serata del Festival. Mercoledì Laura Pausini

Tra gli aneddoti del musicista, spicca un singolare live trasformato in una tombolata: “Ci siamo detti: facciamo una cosa tipo un concerto senza suonare". E così hanno trascorso la serata giocando a tombola. Tra le sue confessioni social, anche quella in cui ha rivelato di essere stato vittima di bullismo a scuola.

Oggi è un altro giorno, tanto Sanremo da Serena Bortone: tra gli ospiti Francesco Renga e Gio Evan

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.