Sanremo 2021, prima serata: la scaletta. Cantanti e ospiti di questa sera

Ci siamo, si parte. L'attesa è finita. Inizia questa sera, martedì 2 marzo, Sanremo 2021 che verrà trasmesso in diretta su Rai1 in prima serata. La scaletta di questa prima puntata della kermesse canora che si concluderà sabato a notte fonda, vedrà l'esibizione di 13 dei 26 cantanti big e di 4 degli 8 concorrenti del concorso Nuove Proposte. Ecco la scaletta di questa prima giornata, il programma con i nomi dei 13 cantanti in gara nella categoria Campioni e dei partecipanti a Sanremo Giovani, in ordine di esibizione, così come li vedremo sul palco stasera. Ad affiancare Amadeus ci saranno Fiorello, l'attrice Matilda De Angelis e il calciatore campione del Milan, Zlatan Ibrahimovic.

Ecco i nomi dei cantanti che vedremo nella serata, comunicati in ordine alfabetico e, quindi, non rappresentante dell'ordine vero e proprio di apparizione sul palco.

Arisa con Potevi fare di più

Colapesce Dimartino con Musica Leggerissima

Aiello con Ora

Fedez e Francesca Michielin con Chiamami per nome

Max Gazzè con Il Farmacista

Irama con La genesi del tuo colore

Madame con Voce

Maneskin con Zitti e buoni

Ghemon con Momento perfetto

Coma_Cose con Fiamme negli occhi

Annalisa con Dieci

Francesco Renga con Quando trovo te

Fasma con Parlami

Cantanti e ospiti della prima serata del Festival. Mercoledì Laura Pausini

Le 4 nuove proposte di questa sera I primi quattro giovani artisti che si esibiranno sono, in ordine di esibizione:

Gaudiano con "Polvere da sparo"

Elena Faggi con "Che ne so"

Avincola con "Goal!"

Folcast con "Scopriti"

Gli ospiti della prima serata del Festival

Sono stati annunciati anche gli ospiti della prima serata del Festival di Sanremo. Ad affiancare Amadeus nella conduzione ci sarà l'attrice Matilda De Angelis, mentre Loredana Bertè sarà ospite speciale dell'apertura, presentendo il suo nuovo singolo. Sarà sul palco dell'Ariston anche Diodato, vincitore del Festival 2020, a seguire anche la Banda della Polizia di Stato con Olga Zakharova e Stefano Di Battista. Infine, dopo il red carpet di Venezia, Alessia Bonari, l'infermiera diventata simbolo della pandemia, sarà ospite della kermesse. Ospite fisso delle cinque serate il calciatore Zlatan Ibrahimovic.

Sanremo 2021, tra giovani cantanti e ospiti amarcord

Nel corso delle cinque serate, gli artisti in gara verranno votati dalla giuria Demoscopica, dalla giuria della sala stampa, dai musicisti e dai coristi dell’Orchestra. Durante la prima serata di Sanremo 2021 la votazione dei Big sarà affidata alla Giuria Demoscopica, ai musicisti e ai coristi dell'Orchestra, diversamente dallo scorso anno sarà possibile votare i cantanti della categoria Campioni attraverso il televoto. Per quanto riguarda le “Nuove Proposte” nella prima serata ci sarà il primo di due gironi e il giudizio verrà affidato dalla Giuria Demoscopica, Giuria della Sala Stampa e anche dal Televoto.

Ci siamo, il Festival sta per cominciare.

Sanremo 2021, musica 'stonata' per attività commerciali sul lastrico

