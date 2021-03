Gio Evan, la canzone Arnica e nella serata delle cover gli 883 con Erminio Sinni

03 marzo 2021 a

a

a

Con "Arnica" Gio Evan approda a Sanremo 2021 in veste di cantautore. Un esordio assoluto quello dell'artista nato a Molfetta, in Puglia, ma cresciuto in Umbria, a Gubbio, dove abita anche ai piedi del Monte Subasio. Il titolo è una metafora che racchiude il senso della canzone: come l’arnica può curare i traumi fisici, così con la canzone Gio ha potuto alleviare i traumi dell’anima. Sul palco dell’Ariston proporrà una esibizione particolare. "Teatralizzerò la mia canzone, ma tutto molto minimale. Ho provato a limitarmi a fare tutto il brano con le mani come se fosse una tela: sono più appassionato di teatro e di pittura più che di musica e sarà una performance molto silenziosa e non ci sarà nessuno dietro". "Arnica" fa parte del nuovo album "Mareducato", in uscita il prossimo 12 marzo, che si può definire un vero e proprio concept album, realizzato in due parti. Nella prima parte ci sono dieci canzoni che rappresentano le tappe di un viaggio immaginario dalla riva al profondo del mare, dove ogni fase è uno stato d’animo, conoscenza di se stessi e dei propri limiti. Nella seconda parte, invece, spazio all’arte poetica con dieci poesie inedite accompagnate dalla musica.

"Ho passato la pandemia al mare e ho voluto dire grazie al mare ora che ne sono andato via: ho scoperto che il mare ti fa vedere come sei messo". Per la serata delle cover Gio Evan ha scelto la canzone "Gli anni" degli 883 e la canterà con Erminio Sinni, Elena Ferretti, Gianni Pera e Ann Harper.

Gio Evan, la fama arrivata da quando Elisa Isoardi ha lasciato Salvini con una sua frase

Gio Evan, pseudonimo di Giovanni Giancaspro, è un grande viaggiatore - tra i tanti Paesi visitati anche l'India che lo ha ispirato per il libro "Florilegio passato" - si alterna tra la scrittura di romanzi e poesie, nel frattempo la sua fama è cresciuta anche grazie anche al successo sui social network in cui condivide brevi aforismi in versi tratti dalle sue opere, e si dedica anche alla musica (ha pubblicato due album: "Biglietto di solo ritorno" e "Natura molta").

Sanremo, ecco le canzoni in gara al 71esimo festival della musica italiana

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.