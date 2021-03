Francesco Renga, con Ambra Angiolini i due figli Iolanda e Leonardo: ora la storia con Diana Poloni

02 marzo 2021 a

Francesco Renga è uno dei cantautori italiani di maggior successo, tra i più apprezzati dal pubblico. Nato il 12 giugno 1968, ex leader dei Timoria, ha poi intrapreso la carriera da solista, con la svolta arrivata nel 2005 grazie al trionfo al festival di Sanremo con la canzone Angelo. Per quanto riguarda la sua vita privata, ha avuto una lunga relazione con l'attrice Ambra Angiolini, finita ormai da qualche anno: "Abbiamo mantenuto un ottimo rapporto e abbiamo la fortuna di poter stare con i bambini anche insieme, in maniera molto serena, siamo felici di poterci dedicare a tempo pieno al tesoro che abbiamo messo al mondo”, ha raccontato in una vecchia intervista a Vanity Fair.

Renga ama trascorrere il proprio tempo con i suoi figli e cucinare per loro. In particolare, il suo piatto forte è il ragù. Due dei suoi migliori amici sono Nek e Max Pezzali, con i quali ha fatto pure una tournèe insieme. Renga è stato sentimentalmente legato per 11 anni con l’attrice Ambra Angiolini. Una storia d’amore importante da cui sono nati due splendidi figli: Iolanda nata nel 2004 e Leonardo nato nel 2006. Dal 2015 la relazione è finita ed entrambi hanno nuovi compagni. Ambra ha una storia con l'allenatore di calcio Massimiliano Allegri, Renga con Diana Poloni.

Diana è una ristoratrice e proprio nel suo ristorante ha iniziato la relazione con il cantante italiano. Bionda e con il fisico statuario, sono stati sorpresi insieme dai paparazzi durante una vacanza a Formentera.

