Extraliscio, missione balera a Sanremo con Bianca luce nera

Ci sono anche gli Extraliscio al Festival di Sanremo 2021. Il gruppo romagnolo, formatosi nel 2014 e composto da Mirco Mariani, Moreno il Biondo, Mauro Ferrara insieme ad una band, portano sul palco dell'Ariston la canzone "Bianca Luce Nera". "Per noi Sanremo è la balera che riapre, un luogo dove si sogna. Noi abbiamo già vinto perché siamo in missione per conto del liscio" dice Mariani parafrasando i Blues Brothers. Dopo lo spavento del tampone rapido positivo di Moreno Conficconi (rivelatosi poi un falso positivo alla riprova del molecolare), gli Extraliscio, entreranno in gara dalla seconda serata, mercoledì 3 marzo.

"Quando abbiamo provato sul palco con l’orchestra ci hanno fatto un sacco di complimenti. Il nostro approccio è che anche il palco dell’Ariston sia una balera", assicura Moreno. Di emozioni questa band nell’ultimo anno ne ha vissute parecchie: prima il film che Elisabetta Sgarbi a loro dedicato, 'Extraliscio - Punk da Balera', è entrato nel cartellone della Mostra del Cinema di Venezia, poi la stessa Sgarbi, con la sua Betty Wrong Edizioni Musicali, ha deciso di produrre anche l’album 'È Bello Perdersi', che uscirà il 5 marzo. Infine, la chiamata di Amadeus per Sanremo.

"Speriamo di portare al festival quella allegria che è tipica del liscio" annunciano i ragazzi, il cui incontro è nato grazie a Riccarda Casadei, figlia di Secondo Casadei, titolare delle edizioni musicali Casadei Sonora, e da qui nasce l’idea di innestare sulle radici della musica folcloristica romagnola tradizionale, nuovi suoni e nuovi arrangiamenti fino a creare un "cortocircuito" tra mondi e tra generazioni. Lo scorso anno gli Extraliscio hanno creato anche la canzone colonna sonora del Giro d'Italia "GiraGiroGiraGi". Nella serata delle cover e dei duetti, sempre molto attesa, Peter Pichler canterà con gli Extraliscio e Davide Toffolo per "Rosamunda" di Gabriella Ferri.

