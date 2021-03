Gio Evan, la fama arrivata da quando Elisa Isoardi ha lasciato Salvini con una sua frase

02 marzo 2021 a

Gio Evan, all'anagrafe Giovanni Giancaspro, è un poeta e cantante italiano, molto amato soprattutto dai più giovani. Nato a Molfetta il 21 aprile 1988 ma cresciuto in Umbria tra Gubbio, Perugia e Assisi, è famoso al grande pubblico in particolar modo da quando la presentatrice Elisa Isoardi, ha usato una sua frase su Instagram per dire addio al suo ex fidanzato, il segretario della Lega, Matteo Salvini. Nel 2021 sarà in gara a Sanremo con il brano Arnica, tra i 26 cantanti Big.

"Non è quello che ci siamo dati a mancarmi, ma quello che avremmo dovuto darci ancora. Gio Evan. Con immenso rispetto dell’amore vero che c’è stato. Grazie Matteo", questa la frase postata dalla Isoardi. Gio Evan può contare su oltre 800mila follower, nella sua bio si legge: "Scrittore e poeta, cantautore, umorista e performer ma lui non lo sa e vola lo stesso".

Per quanto riguarda alcune curiosità sul suo conto, nel 2015 ha girato il mondo in sella alla sua bicicletta. Nel 2019 ha fatto parte della giuria allo Zecchino d’Oro, al fianco di Peppe Vessicchio. I suoi aforismi e le sue frasi sono apprezzati da milioni di persone, specialmente tra i giovani.

