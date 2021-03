Oggi è un altro giorno, tanto Sanremo da Serena Bortone: tra gli ospiti Francesco Renga e Gio Evan

02 marzo 2021 a

Torna martedì 2 marzo l'appuntamento con Oggi è un altro giorno, il talk show di Rai1 condotto da Serena Bortone e in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 14. Ampio spazio dedicato al festival di Sanremo, a poche ore dalla prima serata. La manifestazione canora andrà in onda su Rai1 fino a sabato 6 marzo, condotta da Amadeus insieme a Fiorello.

Oggi è un altro giorno, tra gli ospiti di Serena Bortone c'è Lillo Petrolo: Marino Bartoletti tra gli affetti stabili

In collegamento dalla città ligure sede storica del festival, tanti cantanti protagonisti della 71esima edizione. Ospiti quindi Lo Stato sociale, il gruppo guidato da Lodo Guenzi. E poi ancora Gio Evan, al debutto nella rassegna canora, il veterano Francesco Renga, vincitore qualche anno fa con il celebre pezzo Angelo, Colapesce e Dimartino (tra i favoriti per il podio) e il giovane Random.

In studio come di consueto i cosiddetti affetti stabili, che saranno Lidia Schillaci, Marino Bartoletti (tra i massimi esperti del festival) e Nunzia De Girolamo, ormai sempre più a suo agio nella nuova veste di conduttrice televisiva, nel talk show Ciao Maschio, in onda al sabato notte su Rai1. Torna pure la rubrica di Massimo Cannoletta. L'ex campione de L'Eredità nella sua rubrica Massimo 5 minuti, parlerà di Sanremo, accompagnato dal grande Memo Remigi al pianoforte. Appuntamento dalle 14 su Rai1.

