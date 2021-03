Gaia, la canzone Cuore amaro e la voglia di volare oltre i talent

02 marzo 2021 a

a

a

Gaia, all'anagrafe Gaia Gozzi, debutta sul palco del Festival di Sanremo 2021 nella seconda serata, mercoledì 3 marzo. Un esordio assoluto per la talentuosa voce di Guastalla che ha già partecipato ai talent X Factor (seconda nel 2016) e Amici (prima nel 2020). Porterà la canzone "Cuore amaro" di cui ha scritto il testo e la musica insieme a Orang3 (Daniele Dezi che è anche il fidanzato della cantante), Jacopo Ettorre e Giorgio Spedicato.

"La mia paura più grande? Quella di salire su quel palco e di essere disconnessa, di non essere presente, di non riuscire a godermela davvero. Perché invece vorrei tanto, tantissimo arrivare alle persone" ha raccontato Gaia nell'immediata vigilia all’Adnkronos. Gaia. "Arrivare alla gente oltre lo schermo sarà ancora più difficile. Ma è il mio obiettivo" aggiunge. La sua "Cuore amaro" parla del "mio cuore, di quello che ho vissuto, è nata l'ultimo giorno della scorsa estate" rivela. Sul Covid: "Il virus è molto democratico e ha messo tutti in una situazione di stallo, il mondo si è fermato ma io e la mia musica abbiamo continuato a crescere e finalmente ho la possibilità di raccontarmi e di spiegare chi sono.

A 23 anni, la ragazza italobrasiliana (la mamma è del Brasile) negli ultimi anni ha avuto un grande riscontro. Un autentico crescendo. Da aprire i concerti di Giorgia, nel 2017, sino ai dischi d'oro e di platino con il singolo Chega, il disco Nuova Genesi e l'album Coco Chanel. Ora la sfida di Sanremo. "Un palco monumentale, i miei nonni dal Brasile se lo guardavano. Ma è tutto così assurdo che il mio approccio sarà molto sincero, e non esagerato. Non voglio arrivare a Sanremo mettendo tutta la frustrazione che avevo di fare i live... voglio potermelo godere quel palco" ha spiegato la giovanissima cantante,

Sanremo 2021, Amadeus: "Se avessi rinunciato sarebbe stato facile". Poi l'episodio decisivo a Ponte Milvio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.