Anna Tatangelo hot, altra provocazione su Instagram: lo scatto è senza mutandine | Foto

02 marzo 2021 a

a

a

Continuano gli scatti ad alto tasso sexy di Anna Tatangelo. La cantante originaria di Sora da poco è tornata mora e su Instagram, dove può contare su 1,7 milioni di follower, prosegue nel pubblicare foto vietate ai deboli di cuore. Nell'ultimo è confermato il nude look, senza mutandine, con trasparenze hot e sguardo super sensuale.

Una immagine che ha mandato nuovamente in tilt i fan, letteralmente impazziti per il fisico perfetto della cantante. Non sono mancati nei giorni scorsi anche i commenti da parte dei vip: tra questi quello più eloquente è stato di Emma Marrone, che parafrasando il tema della didascalia scritta dalla stessa Tatangelo, ha postato: "La Tatangelo è bona".

Anna Tatangelo mezza nuda, altro scatto mozzafiato: Emma Marrone commenta senza mezzi termini | Foto

Difficile darle torto, per un nuovo look che pare essere davvero apprezzato. In poche ore il post ha raccolto migliaia e migliaia di like. Un modo per dimenticare le polemiche dell'ultimo mese, quando è emersa la voce di un flirt dell'ex marito Gigi D'Alessio con una giovane fan, Denise. La Tatangelo però è pronta a guardare avanti, con un nuovo look. Un ritorno alle origini more.

Anna Tatangelo torna mora ma il cambio di colore è hot: nude look e la mano sulle parti intime | Foto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.