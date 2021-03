Ascolti tv lunedì 1 marzo, Il Commissario Ricciardi vince di misura sulla finale del Grande Fratello Vip 5

02 marzo 2021 a

Un vero e proprio testa a testa quello andato in scena tra Il Commissario Ricciardi e la finale del Grande Fratello Vip 5 per la vetta della classifica degli ascolti della prima serata di lunedì 1 marzo. In termini di telespettatori assoluti la fiction di Rai1 con Lino Guanciale protagonista è in testa grazie a 5.908.000 pari al 24,73%.

Il reality di Canale5, che ha visto il trionfo dell'influencer milanese Tommaso Zorzi, ne ha ottenuti invece 4.298.000 pari al 25,4% di share. Su Rai3 PresaDiretta ha registrato 1.256.000 telespettatori con il 4,97% mentre Rete4 con Quarta Repubblica ne ha intrattenuti 1.207.000 ottenendo però il 5,65% di share.

A seguire gli altri programmi della prima serata di lunedì 1 marzo: su Italia1 Brick Mansions (1.072.000 telespettatori, share 4,19%); su Rai2 Ncis Unità Anticrimine (1.039.000 telespettatori, share 3,82% nel primo episodio, 971.000 e il 3,91% nel secondo); su La7 Speciale Atlantide (473.000 telespettatori, share 2,58%); su Tv8 4 Ristoranti (638.000 telespettatori, share 2,42%); su Nove Rocky V (467.000 telespettatori, share 1,91%). In quest'ultimo film, con Sylvester Stallone, l'altro protagonista era Tommy Morrison, poi diventato campione del mondo battendo ai punti George Foreman.

