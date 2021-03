Bugo, il litigio con Morgan, la squalifica e le polemiche. Quest'anno la rivalsa con E invece sì

02 marzo 2021 a

Bugo torna all'Ariston da solista dopo la squalifica dell'anno scorso e l'onda lunga della polemica per la lite con Morgan e l'abbandono del palco. Una diatriba che lo portò alla ribalta. Così ora ci riprova con la canzone "E invece sì" che porterà davanti agli schermi nella seconda serata del Festival di Sanremo 2021, mercoledì 3 marzo.

Il cantautore - il cui vero nome è Cristian Bugatti - nel suo testo parla di rivalsa e della possibilità di realizzare sempre i propri sogni, come è accaduto e continua ad accadere a lui: "Vengo da un paese piccolo, nel novarese, dove non c'era niente. Ho sempre dovuto lavorare su di me per uscire da quella situazione e cercare il mio riscatto, già vent'anni fa" ha spiegato in una recente intervista. Tutta da gustare poi si preannuncia l'esibizione nella serata dedicata alle cover e ai duetti. Bugo ha scelto "Un'avventura" di Lucio Battisti e la canterà insieme al gruppo dei Pinguini Tattici Nucleari, grandi sorprese della scorsa edizione e reduci da un anno ricco di successi e passaggi in radio.

Ma facciamo un passo indietro di un anno al Sanremo 2020. Da tempo amici e fan dei rispettivi percorsi artistici, Bugo e Morgan convincono Amadeus della bontà del progetto con la canzone "Sincero", canzone ultra-pop che rappresenta una sorta di bilancio esistenziale per entrambi. Ma fin dalle prime prove con l’orchestra più di qualcosa non va. Bugo racconta di un Morgan nervoso, quasi incontrollabile e infatti la prima esibizione in diretta va male. Poi alla vigilia della quarta serata il rapporto tra i due precipita tanto che a malapena si rivolgono la parola e prima dell'esibizione volano parole grosse con Bugo che però non sa del colpo di scena architettato da Morgan. Che entra nella storia del Festival perché sin dai primi accordi l'ex dei Bluvertigo ha cambiato volutamente il testo - violando il regolamento - ma soprattutto infilandoci una serie di accuse proprio a Bugo che, incredulo, lascia il palco molto scosso. Squalifica e polemiche per giorni e settimane. E quest'anno Bugo ha deciso di non correre rischi presentandosi da solo. Nel pomeriggio di mercoledì 3 marzo, prima dell'esibizione, Bugo è stato ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, su Rai1.

