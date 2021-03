Arisa, il brano Potevi fare di più scritto da Gigi D'Alessio. Il selfie in "modalità Ratajkowski" | Video

02 marzo 2021 a

Arisa, all'anagrafe Rosalba Pippa, è tra i 26 cantanti big in gara al festival di Sanremo 2021, la rassegna canora in onda su Rai1 da martedì 2 a sabato 6 marzo e condotta da Amadeus in collaborazione con Fiorello. Arisa sarà appunto in gara con il brano Potevi fare di più. scritto da Gigi D'Alessio, che racconta la fine di una relazione tossica. La cantante intanto a poche ore dall'inizio della kermesse ha fatto "campagna elettorale" su Instagram. "Su e giù per Sanremo - ha scritto nella didascalia - trovo il tempo di farmi fotografare in modalità Ratajkowsky #denoartri, per ricordarvi che sono f**a e me dovete vota'".

Tra i commenti di entusiasmo al post spiccano anche quelli dell'attrice Michela Andreozzi e della collega insegnante ad Amici 2021, Lorella Cuccarini. Arisa ha vinto il festival due volte. La prima nel 2009 con Sincerità, pezzo che ha trionfato tra le Nuove proposte, e nel 2014 tra i Big con il brano Controvento. Questo il video.

Per quanto riguarda la vita privata, dopo una relazione con il musicista Giuseppe Anastasi, ha iniziato una relazione con il suo manager, Lorenzo Zambelli. La storia è andata avanti fino al 2017 tra qualche tira e molla. Nel 2020 Arisa ha conosciuto il suo attuale fidanzato, Andrea Di Carlo, autore televisivo e manager proprio della cantante. Secondo il magazine Chi, i due avrebbero già fissato la data delle nozze, che si dovrebbero celebrare il 2 settembre 2021. Di Carlo ha tre figli, nati da una precedente relazione: Tommaso, Matteo e Davide. In passato è stata vittima di bullismo. "Mio padre ha sempre avuto gli animali e capitava che portasse a pascolare le pecore vicino alla strada dove passava l’autobus con i miei amici - ha raccontato in una intervista al Corriere della Sera nell'ottobre 2020 - Che hanno iniziato a chiamarmi pecora, a dirmi che puzzavo".

Arisa, il futuro marito è Andrea Di Caro. Ma lei è sicura: "L'amore dura solo tre anni"

