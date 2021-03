Uomini e Donne, Riccardo e Roberta: petali rosa, lacrime e bacio in studio

02 marzo 2021 a

Una puntata intensa quella di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 che va in onda oggi, martedì 2 marzo 2021 alle ore 14.45. La puntata condotta da Maria De Filippi, sarà interamente dedicata a Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, grandi protagonisti del trono over. La coppia vivrà una storia d'amore lontano dalle telecamere e quindi è arrivato il momento di lasciare lo studio. Tira e molla infiniti, corteggiamenti lunghissimi e incertezze hanno segnato queste settimane di fronte all'appassionato pubblico del programma pomeridiano della rete ammiraglia Mediaset e adesso è arrivato il momento di scoprire le carte. Ciò avverrà nella maniera più tradizionale. Fra sentimenti, colpi di scena, Momenti anche inattesi i cui particolari non sono stati svelati e che vedremo nei dettagli nel corso della trasmissione di oggi.

Le anticipazioni del programma dicono che la coppia si tiene per mano (seduti su due poltrone). Roberta indossa un tubino nero corto e scollato mentre Riccardo Guarnieri indossa un abito elegante, da cerimonia.

Al momento della scelta, Riccardo scoppia in lacrime dalla commozione e riferisce i suoi sentimenti a Roberta. Il sì della dama del trono over è stato praticamente immediato. A quel punto sono scesi su di loro i petali di rosa mentre ballavano al centro dello studio. E’ scattato anche un bacio nonostante indossassero le mascherine anti Covid.

Una puntata col lieto fine, emozionante per i fans di Uomini e Donne e per chi in particolare ha seguito questa coppia, una delle più amate dal pubblico del dating show di Maria De Filippi. Una delle puntate più attese di Uomini e Donne per due dei personaggi che nel tempo sono diventati i più popolari per chi sta davanti al piccolo schermo e per chi segue sui social sia Roberta che Riccardo. Stasera la svolta.

