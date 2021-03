Dj Coccoluto morto, l'omaggio di Linus: "Claudio un fuoriclasse. Felice di esserti stato amico" | Foto

02 marzo 2021 a

La morte del dj Claudio Coccoluto ha provocato sconforto e incredulità nel mondo della musica. "In ogni mestiere ci sono quelli bravi, quelli molto bravi, e i fuoriclasse. Claudio era uno di questi. Felice di esserti stato amico, spero finalmente tu sia sereno", ha scritto Linus su Instagram sul dj scomparso nella notte a 59 anni per una grave malattia.

Tra i primi a volergli rendere omaggio anche il socio Giancarlo Battafarano, in arte Giancarlino (insieme avevano fondato il Goa, 25 anni di storia nella Capitale, unico club in Italia a finire nelle classifiche dei migliori al mondo): "Se ne va il maestro più grande e l’amico di sempre. Ha dato cultura alla musica nei club come dj e artista fuori dal coro - ha sottolineato -. Sempre pronto a metterci la faccia con i media sia per gli aspetti gioiosi sia per i problemi del nostro settore. Con lui se ne va una parte di me". I funerali si svolgeranno mercoledì 3 marzo nella Chiesa di Santa Maria in Montesanto a Roma, in piazza del Popolo, dedicata agli artisti. A dare per primo la notizia della morte di Coccoluto, su facebook, il figlio Gianmaria: "Il nostro amatissimo papà questa notte ci ha lasciati", ha scritto.

E' morto il dj Claudio Coccoluto: il maestro della consolle se ne va a soli 59 anni

Durante il lockdown, quando il mondo dei club si è fermato, è stato tra i più attivi nel sensibilizzare la politica e l’opinione pubblica sulle difficoltà del settore che, oltre a rappresentare una fucina di sperimentazione oltre il semplice intrattenimento, dà lavoro a migliaia di persone: "Chi fa clubbing è un volano culturale per i movimenti giovanili - si era sfogato nel maggio dello scorso anno in un’intervista al Corriere della Sera -. Sia il governo, sia il Mibact ancora non definiscono un ruolo definitivo per questo comparto, nonostante muova un indotto enorme. La mancanza di interesse e di sussidi crea una condizione pericolosa, i professionisti dovrebbero arrivare vivi a un’ipotetica data di riapertura che nessuno ancora conosce, mentre devono pagare l’affitto, le bollette". Con la morte di Coccoluto se ne va un punto di riferimento davvero fondamentale per il clubbing.

Dj Coccoluto morto, gli inizi nel negozio del padre: poi il matrimonio con Paola e i figli Gianmaria e Gaia

