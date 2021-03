E' morto il dj Claudio Coccoluto: il maestro della consolle se ne va a soli 59 anni

02 marzo 2021 a

a

a

E' morto il dj Claudio Coccoluto, 59 anni, artista internazionale all'avanguardia in consolle da oltre 40 anni. A darne notizia il Corriere della Sera. Sconcerto nel mondo della musica: l’artista, originario di Gaeta, in provincia di Latina, aveva iniziato ad appassionarsi di giradischi nel negozio di elettrodomestici del padre sulle note di Maga Maghella di Raffaella Carrà (così aveva raccontato in una recente intervista proprio al Corriere della Sera).

Maker Faire: con Maker Music protagonista l'innovazione musicale. I grandi nomi della musica italiana ospiti della fiera europea dell'innovazione

Coccoluto si è spento martedì 2 marzo alle 4.30 nella sua casa di Cassino, accanto alla moglie Paola e ai figli Gianmaria e Gaia. Tra i primi a volergli rendere omaggio il socio Giancarlo Battafarano, in arte Giancarlino: "Se ne va il maestro più grande e l’amico di sempre - ha detto -. Ha dato cultura alla musica nei club come dj e artista fuori dal coro. Sempre pronto a metterci la faccia con i media sia per gli aspetti gioiosi sia per i problemi del nostro settore. Con lui se ne va una parte di me".

Capodanno 2020, Dancity organizza una maratona di musica con DJ Ralf alla consolle

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.