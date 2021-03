L'Oroscopo del Corriere di oggi: segno per segno cosa dicono le stelle. Le previsioni di Brako e Paolo Fox

02 marzo 2021 a

a

a

L'oroscopo del Corriere per la giornata di oggi, martedì 2 marzo 2021. Ecco le previsioni delle stelle segno per segno.

ARIETE Essere prepotenti non vi porterà alcun risultato. Meglio piuttosto cercare di aprirvi con gli altri e anche mostrarvi pronti al dialogo.

TORO Da troppo tempo avete un atteggiamento passivo sul lavoro. Con un po’ di impegno sapete di poter raggiungere traguardi importanti.

GEMELLI Un colpo di fortuna in amore promette di regalarvi attimi di puro romanticismo. Ve lo meritate. Cercate però di non rovinare tutto!

CANCRO Prendere l’iniziativa, per una volta nella vostra vita, non vi farà certo del male. Se volete davvero una cosa, mettetevi in gioco e andate a prendervela.

LEONE Il vostro fascino sembra davvero irresistibile in questo periodo. La persona che vi interessa finalmente vi concede un’occasione per aprirvi. Cercate di approfittarne.

VERGINE Il destino vi sorride. Finalmente un affare a cui avete lavorato molto sembra poter andare in porto. Non abbassate la guardia.

BILANCIA Prendere le cose alla leggera, per una volta, potrebbe regalarvi quella tranquillità che vi è mancata per molto tempo ultimamente.

SCORPIONE Avete visto quanto poco vi basta per riuscire in quello in cui credete. Che vi serva da lezione. Dovete avere più fiducia in voi stessi.

SAGITTARIO Negli ultimi giorni avete imparato ad essere un po’ più indipendenti. Potervi fidare di voi stessi vi ha regalato una ventata di autostima.

CAPRICORNO Con il partner tutto sembra andare per il meglio. E' proprio in questi momenti che bisogna cercare nuovi stimoli per crescere insieme.

ACQUARIO Una vecchia cotta torna attuale. Una persona che avete vicina da molto tempo, ma con cui a volte avete preferito non aprirvi del tutto.

PESCI Al corpo avete pensato già abbastanza. Forse è il caso di trovare stimoli che siano capaci di arricchire anche la vostra mente.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.