Tommaso Zorzi vincitore del Grande Fratello Vip 5, l'influencer che sogna la tv

Tommaso Zorzi è il vincitore del Grande Fratello Vip 5. Una finale - quella di lunedì 1 marzo 2021 - da "sopravvissuto" per l'influencer (1,5 milioni di followers) che vince tre televoti prima della proclamazione accolta tra l'incredulità anche se era il favorito di tutti da tante settimane. Battuto Pierpaolo Pretelli che conclude così al secondo posto la sua avventura all'insegna dell'innamoramento (prima Elisabetta Gregoraci e poi, riuscito, Giulia Salemi).

Ma chi è il trionfatore del reality di Mediaset? Milanese, 25 anni, figlio di una famiglia ricchissima, ha vissuto da ragazzo in Scozia e a Londra, anni in cui capisce di essere omosessuale (ha fatto coming out a 18 anni scrivendo una lettera alla madre). Si è fatto conoscere al pubblico televisivo partecipando al programma di Mtv "Riccanza". Concorrente di Dance Dance Dance, raggiungere il successo partecipando all'adventure game Pechino Express, gareggiando con Paola Caruso. Un anno fa ha scritto il suo primo libro, "Siamo tutti bravi con i fidanzati degli altri". Fidanzato con Marco Ferrero, meglio conosciuto come Iconize, la storia tra i due è andata avanti per qualche tempo, fino a quando ad inizio 2018 la coppia non si è separata ufficialmente. Successivamente Zorzi ha avuto una breve frequentazione con Armando Condemi, un designer di Milano. Ora è single. E sogna di diventare un conduttore e autore tv.

L'ultima delle 44 puntate in prima serata del reality show di Canale5 è stata un'autentica maratona: oltre quattro ore e mezzo prima di annunciare il vincitore. All'inizio dell'ultimo atto una clip speciale, una sorta di viaggio del tempo, per raccontare i 170 giorni dentro la casa dei vip con Alfonso Signorini nelle vesti di Doc nella trilogia de "Il Ritorno al Futuro". Poi il primo duello al televoto e la prima eliminazione: tocca ad Andrea Zelletta (quinto posto) abbandonare i sogni di vittoria nella sfida con Zorzi. Poi tra mille sorprese e clip, viene eliminata Dayane Mello (quarto posto) che perde contro Pretelli non prima di aver fatto commuovere ed emozionare un po' tutti con l'ingresso della figlia Sofia che le dice abbracciandola "Mamma non ci lasciamo più". Poi viene eliminata Stefania Orlando (terzo posto) nella sfida contro il grande amico Zorzi, che invece aveva ricevuto la sorpresa di vedere entrare nella casa la cagnolina Margot. Poi il duello finale e la proclamazione del vincitore all'una passata.

