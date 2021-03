Max Gazzè, il mistero della relazione con Asia Argento. Torna all'Ariston con la canzone Il Farmacista

02 marzo 2021 a

Classe 1967, Max Gazzè è uno dei veterani del Festival di Sanremo 2021. Dieci album da solista all'attivo, sul palco dell'Ariston presenta la canzone "Il farmacista", un pezzo che sa di rock. E lo farà nella prima serata di martedì 2 marzo 2021, quella d'esordio che ha il compito di lanciare la kermesse sanremese per la prima volta senza pubblico in sala. Una nuova esperienza di cui il cantautore avrebbe fatto volentieri a meno.

“Io ho la soluzione (si può fare!) per un tormento che attanaglia, punto debole i magagna e qualsivoglia imperfezione” dice il testo scritto anche dallo stesso Max. "Non è una canzone seria. È una canzone ironica, e il protagonista della storia non è un farmacista propriamente detto, ma colui che propone e produce soluzioni dei problemi attraverso rimedi di qualsiasi tipo, naturali o chimici. Quindi uno scienziato pazzo, più che un farmacista. Lo sciamano che trova soluzioni di vario tipo” svela il cantautore che, per la serata delle cover e dei duetti, si cimenterà in "Del Mondo" dei Csi con la M.M.B., band di musicisti con cui ha già collaborato.

Ha iniziato la carriera alla fine degli anni Novanta con "Contro un'onda del mare" del 1996 per proseguire con "La favola di Adamo ed Eva" del 1998, "Max Gazzè" del 2000, "Ognuno fa quello che gli pare?" del 2001, "Un giorno" del 2004, "Sotto casa" del 2013, "Maximilian" del 2015 e "Alchemaya" del 2018. Nel 2014 da segnalare il progetto tutto cantautorale con Niccolò Fabi e Daniele SIlvestri "Il padrone della festa". Max Gazzè ha partercipato in diverse occasioni al Festival di Sanremo e proprio uno dei brani che ha presentato sul palco del Teatro Ariston, "Il solito sesso", è il suo più ascoltato su Spotify: quasi 14 milioni di ascolti in streaming. A livello sentimentale fece scalpore la relazione del cantautore con Asia Argento: era il 2013 e le foto dei due insieme per un mese furono su tutti i rotocalchi. Poi la brusca chiusura del rapporto sul quale entrambi non hanno mai commentato lasciando tutto un po' misterioso. Dopo quell'esperienza Max Gazzè non si è mai trovato nel gossip dedicandosi ai suoi cinque figli Bianca, Samuele, Emily, Silvia e Guglielmo.

