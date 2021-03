Dayane Mello, lacrime ed emozione in finale. Entra la figlia Sofia: "Mamma non ci lasciamo più"

01 marzo 2021 a

Momento di grande emozione nella finale del Grande Fratello Vip 5: fuori dalla porta rossa della casa Dayane Mello incontra la figlia. Lacrime e grandissima commozione: "Mamma mi sei mancata tanto, non ci lasciamo più. Mi sei mancata tantissimo" ha detto la piccola Sofia.

E ancora: "Ora andiamo nel mio albergo e dormiamo insieme. Cosa non faccio per te, pure il tampone" con l'emozione che lascia spazio alla ilarità vista la spontaneità della bambina - accompagnata dai nonni - che non vedeva la madre da 170 giorni. Sofia, nata nell’aprile 2014, è la figlia di Dayane e Stefano Sala. I due si sono conosciuti circa sette anni fa e dopo poche settimane che si frequentavano la modella brasiliana è rimasta incinta. Dopo un anno insieme la coppia e andata in crisi e dopo numerosi tira e molla i due si sono separati. Al momento di separarsi la piccola Sofia non voleva lasciare la mamma e così è andata via in braccio al nonno paterno.

La puntata finale del reality durato quasi 7 mesi ha visto l'eliminazione di Andrea Zelletta con Tommaso Zorzi che così continua a sognare la vittoria finale. L'ultima puntata del Grande Fratello Vip 5 è iniziata con una spettacolare clip in cui Alfonso Signorini ha fatto una sorta di viaggio nel tempo nei sette mesi di questa edizione tra balletti e ricordi del protagonisti, simulando un remake della famosa trilogia "Ritorno al Futuro" con tanto di Delorean. Poi l'ingresso in studio con gli opinionisti Pupo e Antonella Elia con tutti i concorrenti già eliminati mentre i finalisti guardano estasiati il video da dentro la casa più spiata d'Italia. Dayane con un abito da gran gala rosa confetto, Stefania in nero, Tommaso, Andrea e Pierpaolo in smoking.

