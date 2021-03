Madame e la canzone Voce: la big più giovane in gara che piace a Ronaldo e canta Celentano

01 marzo 2021 a

Madame si è già preso un record nell'imminente Festival di Sanremo 2021: con 19 anni e un mese è la più giovane cantante in gara tra i big quest'anno. Sul palco dell'Ariston porta la sua "Voce" proponendo un dialogo interiore fra sé e sé ("dove sei finita amore, come non ci sei più", "sarà bello abbracciarti, dirti mi sei mancata"). Ha poi già vinto il Premio Lunezia per Sanremo per il migliore testo: "Un talento precoce, con imprevedibili risorse, che potrebbe offrire novità alla bellezza musical-letteraria delle canzoni italiane", ha affermato De Martino, mentre nella motivazione il critico musicale Dario Salvatori (membro Commissione del Premio Lunezia) ha osservato: "Per una lirica basata su sentimenti adolescenziali, sfumati tra follia e grandezza: sopravvivi a te stessa e diventerai quello che sei".

Per la serata delle cover, il rap ante litteram di Prisencolinensinainciusol firmato Adriano Celentano, "un artista che considero molto libero, lontano dalle convenzioni sociali, come spero di essere anche io.... Celentano è proprio una rockstar".

Madame (nome d'arte di Francesca Calearo), originaria di Creazzo in provincia di Vicenza, stella emergente dell'hip hop e talento musicale versatile, che in poco più di due anni ha dato prova di sapersi muovere con personalità fra contaminazioni di generi e sfide. Con all'attivo collaborazioni con artisti come Marracash ("L'anima" certificata disco di platino), Negramaro, per "Non è vero niente" e Fabri Fibra per "Il mio amico" (prima in radio per la seconda settimana consecutiva), la giovane artista dopo il Festival ha in uscita, il 19 marzo il suo primo album, "Madame" (Sugar), già disponibile in preorder. Il suo brano sanremese, Voce (scritto e composto da lei insieme a Dardust ed Estremo, anche produttori) "è la mia canzone preferita e ho voluto darle il palco più grande possibile". E' arrivata al grande successo ad agosto grazie all’endorsement involontario di CR7. La canzone utilizzata dal calciatore portoghese su Instagram è Sciccherie e così ha fatto il giro del mondo.

