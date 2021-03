Grande Fratello Vip 5, Andrea Zelletta eliminato: chiude al quinto posto. Zorzi continua la corsa

01 marzo 2021 a

a

a

All'inizio della puntata c'è la prima eliminazione della finale del Grande Fratello Vip 5. Nella puntata di lunedì 1 marzo 2021 chiude al quinto posto Andrea Zelletta, con Tommaso Zorzi che continua la corsa alla vittoria (e al montepremi di 100mila euro) insieme a Pierpaolo Petrelli, Dayane Mello e Stefania Orlando.

L'ultima puntata del Grande Fratello Vip 5 è iniziata con una spettacolare clip in cui Alfonso Signorini ha fatto una sorta di viaggio nel tempo nei sette mesi di questa edizione tra balletti e ricordi del protagonisti, simulando un remake della famosa trilogia "Ritorno al Futuro" con tanto di Delorean. Poi l'ingresso in studio con gli opinionisti Pupo e Antonella Elia con tutti i concorrenti già eliminati mentre i finalisti guardano estasiati il video da dentro la casa più spiata d'Italia. Dayane con un abito da gran gala rosa confetto, Stefania in nero, Tommaso, Andrea e Pierpaolo in smoking.

Numeri record per questa edizione lunga 170 giorni con 44 prime serate: nessuno nel mondo ha fatto questi numeri. Lunghissima la lista dei partecipanti usciti nel corso di questo lungo periodo: Fulvio Abbate (puntata del 28 settembre), Franceska Pepe (puntata del 5 ottobre), Myriam Catania (puntata del 12 ottobre), Matilde Brandi (puntata del 19 ottobre), Guenda Goria (puntata del 30 ottobre), Paolo Brosio (puntata del 9 novembre), Massimiliano Morra (puntata del 16 novembre), Patrizia De Blanck (puntata del 23 novembre), Enock Barwuah (puntata del 30 novembre), Francesco Oppini (uscito per sua decisione il 4 dicembre), Elisabetta Gregoraci (uscita per sua decisione il 7 dicembre), Selvaggia Roma (uscita l'11 dicembre), Cristiano Malgioglio (puntata del 18 dicembre), Sonia Lorenzini (puntata del 28 dicembre), Giacomo Urtis (puntata del 4 gennaio), Mario Ermito (puntata dell'11 gennaio), Cecilia Capriotti (puntata del 18 gennaio), Carlotta Dell'Isola (puntata dell'1 febbraio), Maria Teresa Ruta (puntata del 12 febbraio), Giulia Salemi (puntata del 19 febbraio), Andrea Zenga (puntata del 22 febbraio), Rosalinda Cannavò (puntata del 27 febbraio) e Samantha De Grenet (puntata del 27 febbraio)

Dopo quasi sette mesi l'ultima puntata del Grande Fratello Vip 5: chi sarà il vincitore?

