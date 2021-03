Irama e l'amore per le influencer: prima Giulia De Lellis e poi Victoria Stella Doritou

01 marzo 2021 a

Irama, pseudonimo di Filippo Maria Fanti, sul palco del teatro Ariston per il Festival di Sanremo 2021. Il cantautore toscano, è originario di Carrara, porta la canzone "La genesi del tuo colore" con cui è in gara tra i campioni e farà subito l'esordio nella giornata inaugurale di martedì 2 marzo 2021.

"Sanremo è stata la mia prima esibizione dal vivo, è la mia casa: sono cresciuto a livello artistico e vi ritorno per raccontare ancora tanto" racconta Irama, alla presentazione del brano. "È una canzone a cui tengo molto è un inno alla vita e me l’ha ispirato un video di un ragazzo che rasava i capelli ad una ragazza malata di tumore e poi si rasa anche lui per non farla sentire diversa". Il testo è dello stesso Irama, autore anche della musica composta con Dardust e Giulio Nenna.

Cantanti e ospiti della prima serata del Festival. Mercoledì Laura Pausini

Irama ha avuto l’urgenza di portare a Sanremo questa canzone dopo il singolo "Mediterranea" dello scorso anno salito subito in cima a tutte le classifiche di vendita, Spotify, Tik Tok, Earone, certificato quadruplo disco di platino, incoronato da Spotify come brano più ascoltato dell’estate e di tutto il 2020 sulla piattaforma; il brano è inoltre entrato nella top 10 della playlist delle 100 migliori canzoni di Apple Music per il 2020 e nella top 10 dei brani più passati in radio secondo Earone. Da bambino, a Monza dove è cresciuto, Irama ascoltava Fabrizio De Andrè e Francesco Guccini e nella serata delle cover porterà proprio "Cyrano". Irama torna sul palco dell’Ariston per la terza volta dopo aver partecipato nel 2016 con "Cosa resterà" nella sezione nuove proposte e nel 2019 con il brano "La ragazza con il cuore di latta" certificato doppio disco di platino. Nel 2018 ha vinto Amici di Maria De Filippi e Amici Speciali nel 2020. Sentimentalmente l'artista è stato legato per un paio di anni con Giulia De Lellis mentre attualmente ha una relazione con Victoria Stella Doritou, entrambe influencer.

