Coma_Cose, Fiamme negli occhi: i due facevano i commessi in un negozio di borse | Video

I Coma_Cose è un duo composto da Fausto Lama e Francesca Mesiano, compagni nella musica e nella vita. Parteciperanno al festival di Sanremo 2021 con il brano Fiamme negli occhi, che ha come tema le difficoltà nella coppia e il modo in cui possono essere superate. La rassegna canora verrà presentata da Amadeus insieme a Fiorello e andrà in onda dal teatro Ariston su Rai1 da martedì 2 a sabato 6 marzo. Ma andiamo a conoscere meglio il duo milanese: Fausto e Francesca sono appunto due cantanti di Milano che stanno conquistando sempre di più il pubblico italiano anche attraverso le canzoni pubblicate sul loro canale Youtube, dove ha postato i suoi primi brani dal 2017. Tra questi c'è anche Granata. Questo il video.

Il duo Coma_Cose è formato da Fausto Lama, nome d’arte di Fausto Zanardelli, e Francesca Mesiano. Lei è conosciuta anche come California Dj e, infatti, ha suonato in tantissimi locali; lui, invece, è noto anche con il nome di Edipo ed ha pubblicato diversi album da solista. Nel 2020, dopo aver collaborato con Francesca Michielin nell’album Feat, sono comparsi nella serie televisiva Netflix Summertime.

I Coma_Cose stanno insieme e sono felicemente innamorati l’uno dell’altra. Da diverso tempo abitano insieme a Milano. Oltre a dedicarsi alla musica, entrambi erano commessi in un negozio di borse: è proprio così che, infatti, si sono incontrati e hanno deciso di fare musica insieme. Il nome Coma è stato scelto perché cercavano una parola che rappresentasse uno stato mentale. Cose, invece, lo hanno aggiunto solo perché ci stava bene. Ora la sfida più grande, sul palco dell'Ariston di Sanremo.

