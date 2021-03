Ghemon, dalla depressione alla sua seconda volta all'Ariston con Momento perfetto

02 marzo 2021 a

Ghemon, pseudonimo di Giovanni Luca Picariello, sarà protagonista della gara dei big al Festival di Sanremo 2021. Il rapper e cantautore italiano, originario di Avellino, salirà subito sul palco dell'Ariston nella serata d'esordio di martedì 2 marzo 2021. Porta la canzone "Momento perfetto" nata "nella maniera più spontanea possibile. La prima cosa è stato il ritornello e non mi capita tanto spesso: è venuto fuori per conto suo, era lì, mi sono immaginato questo pezzo per quel palco ed è un brano che scuote" ha rivelato.

Il rapper campano, 38 anni, torna a Sanremo a due anni da "Rose viole". Ma quest'anno sarà diverso: "Mi dispiace che non ci sia il pubblico in sala per me non è la prima volta poiché ho già cantato davanti a posti vuoti, ma l’emozione è comunque grande e sarà altrettanto la voglia di offrire uno spettacolo bello". Nella serata delle cover invece Ghemon porterà il medley ("Le ragazze", "Donne", "Acqua e sapone" e "La canzone del sole") con i Neri Per Caso. "Li ho scelti perché li ho sempre trovati eccezionali. Mi hanno sempre messo di buon umore: fra di noi ci sta lo scherzo, non ho puntato sull’effetto nostalgia" ha spiegato.

Conosciuto anche come Ghemon Scienz e Gilmar, membro dei collettivi Blue-Nox e Unlimited Struggle, due crew formate da artisti indipendenti, è un artista poliedrico. Dopo aver pubblicato il quinto album in studio "Mezzanotte", nel 2017, il cui tema principale è la depressione che ha colpito l'artista per alcuni mesi, ha scritto l'autobiografia "Io sono. Diario anticonformista di tutte le volte che ho cambiato pelle". Il suo ultimo album è "Scritto nelle stelle", dove l'amore è il tema predominante in molte canzoni. Annunciato per il 20 marzo 2020, il disco è stato pubblicato il successivo 24 aprile proprio in piena pandemia Covid.

